La Roma resiste e protesta: Alisson ferma l'Atletico

La Roma pareggia 0 a 0 contro l'Atletico Madrid, nel primo match del gruppo C. Nel primo tempo i giallorossi chiedono un calcio di rigore e tengono bene il campo. Nella ripresa i Colchoneros cambiano marcia ma il risultato non si sblocca complice l'ottima prova di Alisson.

Che brivido in avvio per i giallorossi

Si gioca a ritmi discreti con i Colchoneros a cambiare spesso marcia. Al 3' i ragazzi del Cholo Simeone sfiorano subito la rete. Felipe Luis scappa via e centra per l'accorrente Saul che, di piatto, colpisce il palo esterno ad Alisson battuto: che brivido. Passano due minuti e Koke tenta la conclusione ma il tiro è troppo debole.

La Roma, che fatica sulla corsia difesa da Bruno Peres, quando può però prova a far male appoggiandosi spesso a Perotti o alle folate di Nainggolan. Al 15' errore in disimpegno di Defrel che serve Saul, la cui conclusione finisce neutralizzata da Alisson.

L'Olimpico chiede un calcio di rigore

Ed è proprio l'ex Sassuolo a provarci al 18' ma il tuo è un tiraccio largo. La Roma, sospinta dal pubblico e dalle belle chiusure di De Rossi, esce dal guscio. L'Atletico del Cholo, invece, si chiude e gioca in contropiede. Al 22' proteste romaniste per un fallo di mano in area di Gabi. Per l'arbitro Mazic non è rigore ma il contatto sembrava netto. L'Olimpico si infiamma.

Nainggolan sfiora il gol, Manolas salva la Roma

La partita si accende e al 31' Nainggolan sfiora il gol. Schema su punizione di Perotti che imbecca il Ninja: Oblak miracoloso. L'Atletico però è vivo e, nel capovolgimento di fronte, Koke supera Alisson ma Manolas, sulla linea, gli nega la rete del vantaggio. Le due squadre attaccano, ci provano, ma si resta fermi sullo 0 a 0.

Alisson salva i padroni di casa

Il canovaccio tattico, nella ripresa, non cambia. Al 57' Vietto ha una buona chance in una ripartenza spagnola ma non ha fortuna. E così Simeone lo toglie dal campo: al suo posto Correa. In campo anche Carrasco. Gli ospiti crescono e Saul impegna ancora Alisson. Il portiere brasiliano, poi, al 63' è super su un tiro di punta di Correa.

La Roma protesta ancora: contatto sospetto su Perotti e Kolarov

Di Francesco capisce il momento e si copre: Fazio per Defrel. L'Atletico, però, preme. Al 76' la Roma protesta ancora: intervento dubbio su Perotti in area di rigore, l'argentino non protesta. Proteste che invece non nega Kolarov chiedendo un rigore per un contatto in area con Godin.

Nel finale è ancora Alisson a salvare i padroni di casa. Una super parata al 91' su Saul che, sulla ribattuta, grazia la Roma calciando sul palo. Di Francesco tira un sospiro di sollievo e strappa un punto al Cholo Simeone.

Tabellino e pagelle di Roma-Atletico Madrid

Roma (4-3-3) - Alisson 7,5, Bruno Peres 5,5, Manolas 6,5, Juan Jesus 6, Kolarov 6,5; Strootman 5,5, De Rossi 6,5, Nainggolan 6,5 (78' Pellegrini 6); Defrel 5 (67' Fazio 6), Dzeko 5 (88' El Shaarawy sv), Perotti 6. Panchina: Skorupski, Florenzi, Gonalons, Under. Allenatore: Di Francesco

Atletico Madrid (4-4-2) - Oblak 6; Juanfran 6, Savic 6, Godin 6,5, Filipe Luis 6,5; Saul 6,5, Thomas 6, Gabi 6 (61' Carrasco 6), Koke 6; Vietto 5,5 (57' Correa 6), Griezmann 5,5 (78' Gaitán 6). Panchina: Moya, Lucas, Giménez, Torres. Allenatore: Simeone

Ammoniti: Perotti (R)