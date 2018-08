Roma-Atalanta, probabili formazioni: Kluivert vuole giocare titolare

La Roma ospita l'Atalanta nel posticipo del lunedì della 2^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A e sarà possibile inoltre vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le ultime su Roma-Atalanta

El Shaarawy e Under devono guardarsi da Kluivert. L'olandese al momento se la gioca alla pari con il Faraone. Cristante dovrebbe sostituire Strootman. La difesa, invece, resterà la stessa di domenica scorsa. A centrocampo scalpita anche N'Zonzi. Perotti sulla via del recupero, ma è possibile resti di nuovo ai box.



Continuo ballottaggio in porta per Gasperini, con Gollini ancora in vantaggio su Berisha. Terzetto difensivo con Toloi, Mancini e Masiello, visto che Palomino è out. Castagne si candida a destra, ballottaggi Pasalic-Pessina sulla trequarti e Zapata-Barrow per affiancare in prima linea il Papu Gomez.

Le formazioni Roma-Atalanta

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez.