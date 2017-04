Roma-Atalanta, probabili formazioni: dubbio Perotti tra Perotti ed El Shaarawy

La Roma affronta l'Atalanta nella 32^ giornata di Serie A. La Dea è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie A contro la Roma. I giallorossi inoltre hanno guadagnato un solo punto negli ultimi due incroci interni di campionato contro gli orobici.

QUI ROMA - De Rossi è out per una distorsione alla caviglia sinistra e difficilmente recupererà per sabato. Con Strootman ci sarà Paredes, mentre Nainggolan agirà, al solito, alle spalle di Salah e Dzeko. Da decidere, invece, se il tecnico giallorosso giocherà con la difesa a 3 o a 4. In attacco, insieme agli intoccabili Salah e Dzeko, potrebbe esserci di nuovo El Shaarawy oppure Perotti.

QUI ATALANTA - All'Olimpico Gasperini si gioca punti importanti per l'Europa ma dovrà farlo senza lo squalificato Gomez: con Petagna dovrebbe esserci D'Alessandro (Mounier in panchina). Spinazzola non ce la fa: a sinistra toccherà a Zukanovic. In mezzo torna Kessie, prossimo al passaggio alla Roma in estate.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Mario Rui; Paredes, Strootman; Perotti, Nainggolan, Salah; Dzeko. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kessiè, Freuler, Zukanovic; Kurtic; D’Alessandro, Petagna. All. Gasperini