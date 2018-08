Roma, l'Atalanta manda ko Florenzi e... Di Francesco: ecco le condizioni

Lo scoppiettante 3-3 di Roma-Atalanta, oltre alla "X" sulla schedina ha lasciato segni, per fortuna non gravi, su due giallorossi: il primo è Florenzi, uscito al 73' dopo aver realizzato il 2-3 a causa di una botta al ginocchio sinistro (quello già operato due volte per la rottura del crociato); il secondo, a sorpresa, è l'allenatore Eusebio Di Francesco: nella foga del 3-3 siglato da Manolas ha scaricato la tensione sul sostegno della panchina, fratturandosi il quinto metacarpo della mano(las) sinistra.

Come sta Florenzi

Sospiro di sollievo per Alessandro Florenzi, per i suoi cari e per tutti i tifosi della Roma dopo gli accertamenti effettuati nella notte. Gli esami hanno escluso lesioni, confermando un trauma distrattivo che dovrebbe tenerlo fuori al massimo per un paio di settimane. Rientro previsto, quindi, dopo la sosta del campionato per le nazionali.

Come sta Di Francesco

La giornata di Eusebio Di Francesco si è aperta con una visita a Villa Stuart per "sistemare" la mano sinistra, dopo il pugno rifilato alla panchina. L'allenatore della Roma è stato operato, ma alle 16:45 sarà regolarmente in campo a Trigoria per dirigere il primo allenamento della squadra in vista dell'impegno di venerdì contro il Milan.