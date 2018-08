Manolas trasforma i fischi in applausi: da 1-3 a 3-3, emozioni in Roma-Atalanta

La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nella 2^ giornata di Serie A. Dopo poco più di un minuti la squadra di casa passa con un tacco al bacio di Javier Pastore. Passano 20 minuti, però, e la Dea ribalta tutto con Timothy Castagne e Emiliano Rigoni che con una doppietta fa 3 a 1. A riaccendere l'Olimpico ci pensa Alessandro Florenzi con una grande sgroppata per il 3 a 2. Nel finale pareggia Kostas Manolas.

Dopo 2 minuti Roma in vantaggio con Pastore, che approfitta di una dormita generale della difesa dell'Atalanta per deviare in rete con il tacco un cross dalla destra di Under. L'Atalanta, colpita, prova subito a riscattarsi con Rigoni. I ragazzi di Gasperini, mai domi, cercano il pari con Pasalic e Zapata che mettono in crisi Manolas.

L'uno a uno arriva, meritatamente, poco dopo. L'azione si sviluppa sulla destra, Zapata porta a spasso Fazio e calcia un missile col destro in diagonale. La palla colpisce il palo e sulla ribattuta Castagne è il più veloce a realizzare l'1-1 al 20'. Passano due minuti e l'Atalanta va ancora in gol con Rigoni, che riceve da solo in area di rigore un perfetto assist di Zapata e con estrema freddezza supera Olsen con l'interno destro. E' 2 a 1.

L'Atalanta gioca meglio e la Roma si salva grazie ad un paio di interventi di De Rossi. Il 3 a 1, però, non tarda ad arrivare. Rigoni ruba palla, scambia con Pasalic e fulmina Olsen con un potente diagonale sinistro sul primo palo. L'ex Zenit gela l'Olimpico con la sua personale doppietta. Solo nerazzurri in campo. Nella ripresa la Roma si presenta con Nzonzi e Kluivert per Cristante e Pellegrini.

Florenzi riaccende la Roma al 60'. Break centrale del difensore giallorosso, che si presenta al limite dell'area e calcia con il sinistro trovando la rete del 2-3. Gollini avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Il gol dà linfa alla Roma anche se Di Francesco è costretto a rinunciare a Florenzi (infortunio) inserendo così Schick.

Al minuto 83' arriva il 3 a 3. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pastore, Manolas sbuca sul secondo palo, prende il tempo a Castagne e con l'interno destro insacca la palla sul secondo palo. Esplode l'Olimpico. Il finale è pirotecnicno. Gollini, pessimo fino a quel momento, salva prima su Dzeko poi su Schick. Rigoni sfiora la tripletta e Kluivert al 93' spreca il clamoroso gol del 4 a 3. Finisce così: tante emozioni all'Olimpico.

Il tabellino di Roma-Atalanta

Roma - Olsen 5,5, Florenzi 6,5 (74' Schick 6), Manolas 4, Fazio 5, Kolarov 5; De Rossi 7, Cristante 5 (46' Nzonzi 6), Pellegrini 5 (46' Kluivert 6); Under 6,5, Dzeko 5,5, Pastore 6,5. A disp.: Fuzato, Mirante, Luca Pellegrini, Santon, Karsdorp, Jesus, Marcano, Coric, Zaniolo, El Shaarawy. All.: Di Francesco

Atalanta - Gollini 5,5, Palomino 5,5, Mancini 6 (63' Toloi 6), Djimsiti 6; Castagne 7, Pessina 6,5 (51' Hateboer 6), Valzania 6 (54' De Roon 6), Adnan 5,5; Pasalic 7, Rigoni 7,5; Zapata 7. A disp.: Berisha, Rossi, Reca, Masiello, Gosens, Gomez, Barrow, Freuler, Cornelius. All.: Gasperini

Marcatori - Pastore (R), Castagne (A), 2 Rigoni (A), Florenzi (R), Manolas (R)

Ammoniti - Nzonzi (R), Djimsiti (A)