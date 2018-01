Roma ko senza Nainggolan, l'Atalanta sorride. Carbone nella calza per Di Francesco

La Roma perde 2 a 1 contro l'Atalanta nel match della 20^ giornata di Serie A. Dopo neanche 20 minuti sono Andreas Cornelius e Marteen De Roon (espulso prima dell'intervallo) a sbloccare la gara dell'Olimpico. Nella ripresa Edin Dzeko suona la carica. Senza Nainggolan (punito per il Capodanno gate) e De Rossi

Si gioca a ritmi discreti. La prima chance è per la Roma, al 6', con Pellegrini: tiro dalla distanza del centrocampista su assist di El Shaarawy, ma Berisha è attento e para. Poco dopo ci prova El Shaarawy dopo errato disimpegno di Palomino, Berisha respinge. L'Atalanta, però, non sta a guardare e gioca in contropiede mettendo in crisi i centrali giallorossi tanto che, al 14', arriva l'uno a zero della Dea.

Bravissimo De Roon in anticipo su Gonalons in mezzo al campo, rilancio per Ilicic che è bravo a servire Cornelius che batte Alisson con un sinistro preciso a giro. E' 1 a 0. Passano pochi minuti e l'Atalanta raddoppi. Gomez fa impazzire la difesa giallorossa, palla in mezzo per De Roon che conclude di prima intenzione e con la deviazione di Manolas batte Alisson. 2 a 0 dopo 19 minuti.

Uno-due potenzialmente mortifero per la Roma. Alla mezzora ci prova Kolarov a suonare la carica, ma la sua punizione esce fuori i poco. I ragazzi terribili di Gasperini, però, in contropiede fanno sempre paura. Al 37' Freuler ci prova ma il palo gli nega la rete. La Roma, stordita, prova a svegliarsi ed a dargli una mano ci pensa De Roon, già ammonito, che si prende un secondo giallo (molto dubbio) che gli costa l'espulsione. Allontanato anche Gasperini.

Nella ripresa si riparte con l'Atalanta in 10 e Cristante per Ilicic. La Dea, però, resta pericolosa e Caldara sfiora il clamoroso 3 a 0. Di Francesco, allora, le prova tutte: Schick per Pellegrini. I minuti passano, gli attacchi della Roma aumentano e Dzeko riapre la partita. Assist di El Shaarawy per l'ex City, Palomino perde il duello con il bosniaco che fulmina Berisha in diagonale. E' 2 a 1.

La Dea si chiude con Masiello per Gomez. Di Francesco risponde con Bruno Peres e Under per Florenzi e Strootman, con ben 5 attaccanti in campo. I padroni di casa attaccano a testa bassa con l'Atalanta che si difende in 10 uomini.

Il tabellino di Roma-Atalanta

Roma: Alisson 6; Florenzi 5,5 (82' Bruno Peres sv), Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 6; Strootman 5 (75' Under sv), Gonalons 5,5, Pellegrini 5,5 (52' Schick 6); El Shaarawy 6, Dzeko 6,5, Perotti 5,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Castan, Emerson, Gerson. All. Di Francesco.

Atalanta: Berisha 6; Toloi 6, Caldara 6,5, Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Spinazzola 6; Ilicic 6,5 (46' Cristante 6); Cornelius 7 (60' Petagna 6), Gomez 6,5 (68' Masiello 6). A disp.: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Gosens, Haas, Schmidt, Vido, Orsolini. All. Gasperini.

Marcatori: Cornelius (A), De Roon (A), Dzeko (R)

Espulso: De Roon (A)

Ammoniti: Caldara (A)