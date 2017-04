Dzeko risponde a Kurtic, la Dea blocca la Roma: Pasqua amara

La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Atalanta nel match della 32^ giornata di Serie A. Dopo 22 minuti Jasmin Kurtic sblocca la partita dell'Olimpico. Ad inizio ripresa Edin Dzeko pareggia i conti.

PRIMO TEMPO - La Roma prova subito a prendere il controllo del match ma al 3' l'Atalanta sfiora la rete. Ripartenza fulminante: Conti mette in moto Kurtic, che entra in area e scarica per Hateboer, il cui tiro viene deviato sul fondo. Ospiti vicini al gol. Al minuto 8 calcio di punizione nella metà campo avversaria per la Roma: Fazio colpisce di testa, ma Gollini neutralizza il tentativo del centrale difensivo giallorosso.

Al 10' l'Atalanta sfonda sulla sinistra con Freuler, che poi pesca in area di rigore Petagna: la conclusione dell'attaccante nerazzurro, però, non centra lo specchio della porta difesa da Szczesny. Al 14' Kurtic, con una finta, manda a vuoto De Rossi e calcia dalla distanza: il pallone, colpito di esterno, termina di molto fuori.

Partita viva. Al 16' cross forte e teso di De Rossi e Fazio, nei pressi del dischetto, indirizza il pallone di testa verso il secondo palo, sfiorando il palo alla sinistra di Gollini. Al 19' lancio di Nainggolan e Dzeko, in area di rigore, addomestica di petto il pallone e calcia a giro verso il secondo palo: palla fuori.

Al 22' Kurtic gela l'Olimpico. Conti accelera sulla sinistra, punta Rudiger e lo salta: pallone al centro per Kurtic, che al volo trafigge Szczesny. L'Atalanta sblocca l'incontro. Al 28' ci prova Mario Rui: tiro a giro del terzino sinistro giallorosso, ma Gollini non si lascia sorprendere e fa suo il pallone. Preme la Roma che però non riesce a sfondare.