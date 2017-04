Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Dzeko segna sempre. Strootman opaco

La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Atalanta. Regalano il primo tempo ai bergamaschi i giallorossi che vanno sotto con la rete di Kurtic al 22'. La reazione nella ripresa è veemente. La Roma cambia marcia. Arriva il 24eismo gol stagionale di Dzeko su assist di Salah. Ma non basta.

Szczesny 6 - Incolpevole sul bel tiro al volo di Kurtic che sblocca l'incontro. Per il resto non è chiamato a grandi interventi e, nella ripresa, assiste al match da spettatore non pagante.