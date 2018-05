Roma ecco la tua 'decima': illusioni e fallimenti, 10 anni senza trofei. Sui social la festa sfottò

Dieci anni senza un trofeo. Solo illusioni e delusioni per la Roma che, in questa decade, ha vinto mento dei cugini della Lazio. Uno smacco per i tifosi romanisti ancora pià grande visto che sui social è stato creato addirittura un evento con titolo 'Festa per i 10 anni di 0 titoli della Roma al Circo Massimo', luogo storico in cui i giallorossi festeggiarono lo Scudetto del 2001.

Era il 24 maggio del 2008 quando la prima Roma di Luciano Spalletti vinse 2 a 1 in finale di Coppa Italia contro l'Inter grazie alle reti di Philippe Mexes e Simone Perrotta. Erano gli ultimi sussurri della Roma dei Sensi prima di passare alle mani americane di Thomas Di Benedetto e poi di James Pallotta, i cui primi anni di gestione, a fronte di numerosi acquisti, non hanno inizialmente sortito risultati sperati.

Tuttavia a metà degli anni 2010, con l'approdo in panchina prima di Rudi Garcia, poi di Spalletti e infine di Eusebio Di Francesco, la Lupa è ritornata ai vertici con tre secondi posti e due terzi posti in campionato e una semifinale di Champions League festeggiata in piazza dopo la qualificazione storica ottenuta contro il Barcellona. Piazzamenti prestigiosi sì, ma nessun trofeo ed ecco che sui social scatta la classica ironia romana. Frecciate che arrivano anche da Ciro Immobile che su Instagram posta la foto della vittora della Lazio, questa estate, contro la Juve in Supercoppa Italiana.