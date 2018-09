Rocca Priora, venerdì il primo “Open day” della Scuola calcio alla presenza di Marco Amelia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – E’ tutto pronto per la grande festa della Scuola calcio del Rocca Priora. Venerdì dalle ore 16,30 presso il centro sportivo “Montefiore” andrà in scena il primo dei due “Open day” organizzati dalla società castellana: l’altro è in programma per mercoledì 19 settembre sempre alla stessa ora. Daniele Emili, ex giocatore roccapriorese e responsabile dell’organizzazione di questi eventi, parla delle novità di quest’anno: «La cosa più curiosa sarà quella del coinvolgimento della locale società di atletica del presidente Marco Rosola. Chi verrà a trovarci e a provare, in forma assolutamente gratuita, potrà districarsi su quattro o cinque “stazioni” preparate sul campo di calcio e altrettante sulla pista di atletica, con l’obiettivo di testare entrambe le discipline. L’evento, che non a caso è stato denominato “Non solo pallone” dal nostro club e “Non solo corsa” dalla società di atletica, durerà circa un paio d’ore e il divertimento è assicurato. A bordo campo, tra l’altro, ci sarà il campione del mondo (e attuale allenatore di serie D con la Lupa Roma che giocherà proprio al “Montefiore” di Rocca Priora le sue gare casalinghe, ndr) Marco Amelia, in veste di consulente esterno della nostra Scuola calcio: una presenza fondamentale per indirizzare i nostri tecnici del settore di base nella maniera migliore» sottolinea Emili. L’appuntamento si ripeterà con la medesima formula (e la presenza dello stesso Amelia) anche per mercoledì 19 settembre, poi la stagione della Scuola calcio del Rocca Priora entrerà nella “gestione ordinaria” con i classici allenamenti settimanali dei vari gruppi. L’attività del settore di base, comunque, è iniziata già da questa settimana: ad aprire le danze è stato il gruppo maggiore, vale a dire quello numeroso e di buona qualità degli Esordienti 2006 allenati da Claudio Basciani, poi a seguire anche gli altri gruppi di piccoli calciatori roccaprioresi hanno mosso i primi passi nell’annata 2018-19. Ma Rocca Priora, quest’anno, è anche teatro di eventi di calcio di grande livello: al di là della serie D della Lupa Roma (che esordirà sabato contro il Flaminia al “Montefiore”), ci sarà il prossimo sabato 22 settembre anche la sfida del campionato Primavera tra la Lazio e il Pescara che già sabato scorso hanno giocato un’amichevole nell’impianto roccapriorese.