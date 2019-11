Rocca Priora calcio: inizio da urlo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – Inizio di campionato da urlo per l’Under 19 provinciale del Rocca Priora. La squadra di mister Adriano Mari ha messo insieme tre vittorie su tre, condite da 15 gol fatti e 5 subiti: uno score che vale il primo posto in classifica assieme ad Atletico Morena e Magnitudo. Nell’ultimo turno di sabato, la formazione castellana ha superato con un netto 5-2 interno il Consalvo grazie alla doppietta di Acciari e ai gol di Trinca, Rossi e Carassai. “Una partita che abbiamo cominciato fortissimo – spiega Mari – Siamo andati sul 3-0 nella prima mezzora, poi il Consalvo ha accorciato le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo realizzato il 4-1, poi c’è stato il secondo gol ospite e nel finale il definitivo 5-2: abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco”. L’inizio di campionato dell’Under 19 provinciale del Rocca Priora è oggettivamente sorprendente: “Siamo partiti col piede giusto e sinceramente questo non era facilmente pronosticabile visto che abbiamo cambiato tanto in estate. I ragazzi, però, hanno lavorato con serietà e hanno creato presto il giusto spirito di squadra”. L’allenatore non vuole sbilanciarsi sugli obiettivi di stagione: “Ho detto ai ragazzi di godersi questo momento senza pressioni. Si trovano in una fascia d’età con tante “distrazioni” e tanti interessi, quindi quando vengono al campo devono soprattutto divertirsi ed esprimere le loro qualità: abbiamo un organico di ottimo livello per la categoria, ma credo che prima della decima giornata sia difficile parlare di obiettivi concreti”. Nel prossimo turno il Rocca Priora sarà ospite dello Sporting San Cesareo: “Una squadra che abbiamo già incrociato in amichevole a settembre e che mi ha fatto una buona impressione – dice Mari – Sul loro campo, inoltre, non è mai semplice e quindi prepareremo la partita sapendo che ci sarà da soffrire”.