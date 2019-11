Rocca Priora calcio, Pieragostini: “Passato un momento di calo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – Un punto nelle ultime tre partite. Il Rocca Priora aveva bisogno di ripartire e lo ha fatto puntualmente sul campo dell’Alatri, battuto con uno squillante 4-1. A chiudere i conti della sfida è stato Cristian Pieragostini, attaccante classe 1998 con un passato a San Cesareo e Cave che ha segnato la terza rete personale stagionale (di cui una in Coppa Italia): “Abbiamo fatto una buona partita, anche se di fronte c’era una squadra imbottita di giovani forse per alcune problematiche interne. Noi, comunque, avevamo bisogno di fare bottino pieno e abbiamo giocato una gara determinata e concentrata: siamo andati sul doppio vantaggio nel corso della prima frazione grazie ad una doppietta di Bacchi, poi nella ripresa un’autorete e il mio gol hanno arrotondato i conti e reso superfluo il sigillo dei padroni di casa”. Il Rocca Priora è salito a quota 15 punti: un ottimo bottino nelle prime 11 giornate di campionato. “In pochi si aspettavano un inizio di stagione di questo tipo per una squadra neopromossa come la nostra – spiega Pieragostini – Fino a quattro partite fa stavamo facendo benissimo, poi abbiamo accusato un leggero calo e ora è arrivato questo successo ad Alatri che può darci nuovo entusiasmo. Siamo assolutamente in linea con il nostro obiettivo iniziale che è e rimane quello di una tranquilla salvezza”. Il Rocca Priora preparerà ora il complicato match interno con il Real Cassino Colosseo, ma intanto Pieragostini sottolinea il suo positivo inserimento all’interno del gruppo castellano: “L’anno scorso ho giocato in Seconda categoria a Colle di Fuori e avevo voglia di rimettermi in gioco in un campionato di livello superiore. E’ stato mister Paolo Lunardini, che mi conosce da una vita, a dirmi di aggregarmi al gruppo: sento costantemente la sua stima e riesco comunque a ritagliarmi uno spazio in ogni partita, nonostante davanti ci siano due giocatori di grande livello come Bacchi e Halauca che sta facendo benissimo. Io penso solo a farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa e spero di riuscire a dare il mio contributo”.