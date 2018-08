Rocca Priora calcio: dalla prossima settimana si riparte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – Le vacanze sono al “lumicino” per le squadre del Rocca Priora. Da questa settimana si riapre la segreteria del “Montefiore”, mentre da lunedì prossimo iniziano la preparazione sia la Prima categoria di mister Paolo Lunardini che la nuova Juniores allenata da Adriano Mari. Il 10 settembre, poi, sarà la volta dell’altro gruppo dell’agonistica, vale a dire l’Under 14 provinciale (ex Giovanissimi fascia B) di Maurizio Mari, e della Scuola calcio che ripartirà con tante novità. «Siamo fiduciosi che le nostre formazioni possano fare tutte una buona stagione – dice il presidente Marco Rocchi – Abbiamo scelto di concentrarci su due gruppi giovanili proprio per allestire gruppi competitivi e non costruiti all’ultimo momento». Il massimo dirigente entra nello specifico degli obiettivi che le tre squadre agonistiche del Rocca Priora dovranno perseguire. «La Prima categoria ha conservato quasi totalmente la rosa della passata stagione che aveva fatto molto bene con mister Lunardini. Ai componenti del vecchio gruppo si sono aggiunti alcuni ragazzi interessanti come il rientrante centrocampista Sabelli (l’anno scorso all’Atletico Zagarolo, ndr) e la punta Antonelli (ex Palestrina, ndr). La squadra può fare bene anche se con i tanti ripescaggi avvenuti in Prima categoria bisognerà capire gli equilibri del nostro nuovo girone e poi vogliamo cercare di ben figurare anche in Coppa Lazio». Rocchi parla poi delle due squadre giovanili. «Abbiamo deciso di riformare un gruppo Juniores perché diversi ragazzi del territorio ci avevano chiesto di tornare. Ne è nato un gruppo valido che potrà dire la sua in campionato anche grazie alla competenza di Adriano Mari. L’Under 14 sarà al suo primo torneo agonistico: c’è curiosità perché questi ragazzi nella Scuola calcio hanno fatto intravedere ottime qualità e la cosa più naturale era quella di farli proseguire assieme a mister Maurizio Mari». La chiusura del presidente riguarda il ritorno di una squadra di serie D a Rocca Priora: dalla Lupa Castelli che tre anni fa stravinse il campionato alla Lupa Roma allenata da Marco Amelia. «Marco sarà consulente della nostra Scuola calcio e questo sarà un notevole valore aggiunto. Aver riportato una squadra di serie D a Rocca Priora è sicuramente una vetrina sia per il territorio che per il nostro club» conclude Rocchi.