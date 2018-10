Rocca Priora calcio: primi tre punti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – Il Rocca Priora comincia col piede giusto. La squadra di mister Paolo Lunardini ha battuto per 1-0 il Crystal Pioda nel match d’esordio del nuovo campionato di Prima categoria. Una partita non semplice, decisa dalla giocata di due subentrati: l’assist di Magretti è stato capitalizzato al meglio da Casagrande che ha realizzato il gol decisivo. Il portiere del Rocca Priora Igor Trivelloni analizza il primo successo stagionale del Rocca Priora, precocemente eliminato dalla Coppa Lazio. «Quella col Crystal Pioda è stata una partita aperta, molto bella. Le due squadre hanno provato a vincere, costruendo diverse occasioni da rete. Il loro portiere De Bernardo è riuscito a compiere un paio di miracoli prima di subire la rete di Casagrande, poi nel finale c’è stato il brivido di un calcio di rigore che gli ospiti hanno mandato sulla traversa. Per noi un successo indubbiamente pesante perché ottenuto contro un avversario di buona caratura». D’altronde il Rocca Priora, già protagonista nella passata stagione, sembra aver inserito tasselli importanti nel gruppo a disposizione di Lunardini. «E’ vero, ci siamo rinforzati – dice l’estremo difensore classe 1988 – Ma allo stesso tempo quello di quest’anno mi sembra un girone più duro, vista la presenza di due squadre provenienti dalla Promozione come il Semprevisa e lo Scalambra Serrone e di altre ottime compagini come la Roma VIII, già ai vertici del raggruppamento nella passata stagione. In ogni caso non vogliamo fissare obiettivi, ma semplicemente ragionare partita dopo partita e poi tirare le somme». Nel prossimo turno il Rocca Priora sarà ospite proprio della Roma VIII, in un match da disputare a porte chiuse. «Sarà un’atmosfera un po’ particolare – dice Trivelloni – Comunque avremo di fronte una squadra forte, ma in generale il nostro inizio di campionato ci dirà di più sul nostro valore visto il calendario “tosto” che ci aspetta».