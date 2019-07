Rocca Priora, durante l’Open day resi noti i quadri tecnici della nuova Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca Priora (Rm) – Una grande festa al “Montefiore” per tracciare le linee guida della nuova Scuola calcio. Mercoledì pomeriggio il Rocca Priora ha celebrato un importante appuntamento per il suo settore di base: un Open day in cui i dirigenti hanno presentato lo staff della Scuola calcio ai genitori dei tanti piccoli calciatori intervenuti. A prendere la parola è stato il dirigente e socio (oltre che psicologo) Daniele Emili che ha puntato l’attenzione su tre progetti su cui il Rocca Priora vuole lavorare. “Col nostro preparatore dei portieri del settore giovanile agonistico e di base Alessandro Mazzi vogliamo creare una scuola per gli estremi difensori con la possibilità di fornire lezioni individuali. Lo stesso tipo di concetto vorremmo portarlo avanti anche per i piccoli giocatori di movimento, mentre l’altro progetto riguarda la possibilità di un “aiuto per i compiti” che potremmo fornire all’interno del nostro centro sportivo: un’idea da subito molto apprezzata dai genitori che sicuramente sarebbero agevolati nella gestione di queste attività. L’aspetto più importante, comunque, sarà quello della crescita umana e caratteriale dei nostri piccoli calciatori, un lato spesso poco valorizzato o addirittura dimenticato nelle Scuole calcio”. Il Rocca Priora ha poi presentato le due figure che, supportate dallo stesso Emili, si occuperanno della nuova Scuola calcio del club castellano. “Francesco Franchi ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico, visionando e guidando le attività degli allenatori, mentre Marco Uri sarà il coordinatore organizzativo e si occuperà principalmente dei rapporti con le altre società”. Poi c’è stata la presentazione dei tecnici dei vari gruppi del settore di base. “Gli Esordienti 2007 saranno guidati da Simone Quattrociocchi e Roberto Vinci, mentre gli Esordienti 2008 saranno affidati a Francesco Mannarini e Matteo Ferrero – sottolinea Emili – I Pulcini 2009 verranno allenati da Luca De Paolis e Alessio Fantini, per i Pulcini 2010 stiamo aspettando di verificare il numero delle iscrizioni. I Primi calci e i Piccoli Amici, infine, saranno curati da vicino dai mister Delfino Capretti e Maurizio Corvese. In ogni caso a settembre ci saranno altri due Open day che organizzeremo in collaborazione con la società di atletica di Rocca Priora, ma siamo molto felici per il notevole numero di pre-iscrizioni già registrate”.