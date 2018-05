Internazionali: Fognini diventa Flash, batte Thiem e Roma lo acclama

Impresa a Roma di Fabio Fognini che conquista l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018, eliminando l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3.



L'austriaco, in un accesso di rabbia dopo aver perso il servizio nel game decisivo ha spaccato una racchetta. L'italiana ha esaltato il pubblico romano anche grazie ad una maglia in stile 'Flash'. Fognini, numero 21 Atp, affronterà ora il tedesco Peter Gojowczyk, che ha eliminato ieri l'azzurro Lorenzo Sonego.

I risultati del 16 maggio agli Internazionali

Vittoria tra le proteste sul Pietrangeli invece per la greca Maria Sakkari sulla ceca Karolina Pliskova, numero 5 WTA e testa di serie numero 6. Sul 5-5 40 pari nel terzo set uno smash della Pliskova è stato chiamato fuori dalla giudice di linea, decisione confermata dall’arbitro. Palla in realtà buona.

La ceca è andata al servizio convinta di aver fatto il punto e ha ripreso il gioco, lì ha capito che la palla era stata invece giudicata out. Proteste veementi, lunga interruzione, ma nulla da fare. La statunitense Sloan Stephens, testa di serie numero 9, supera in tre set la qualificata estone Kaia Kanepi: 6-0, 5-7, 6-4. Passa il turno anche la russa Daria Kasatkina, 14esima testa di serie, che liquida 6-2 6-3 un’altra qualificata, la statunitense Danielle Collins.