Assoluti di lotta Ostia: Minguzzi lascia le scarpette, commozione al PalaPellicone

Con la conquista dell’undicesimo titolo Assoluto Andrea Minguzzi, Campione Olimpico a Pechino 2008, lascia l’agonismo e saluta il pubblico del PalaPellicone di Ostia con un gesto simbolico di ampiamente evocativo: lascia le sue scarpette al centro del tappeto per inchinarsi allo Sport che ama.

"Ho pensato tante volte a come sarebbe stato - commenta a caldo - ma nel momento in cui l’ho fatto non ho potuto evitare di emozionarmi. Il titolo Olimpico è stata una gioia immensa, è stato l’apice della mia carriera di atleta, invece qui davanti alle persone che sono la mia famiglia sportiva si conclude un percorso che ho molto amato fare e che è stato fin’ora esclusivo nella mia vita. Da domani inizierò una nuova carriera, la mia vita da adulto".

Grazie anche al titolo di Andrea Minguzzi il gruppo sportivo delle Fiamme Oro Roma ha conquistato il gradino più alto del podio con un ampio margine di vantaggio rispetto al CUS Torino ed allo Sporting Club Villanova.

Ultimo Assoluto anche per l’ex forestale Daigoro Timoncini (all’attivo per lui tre partecipazioni olimpiche da Pechino a Rio) che con la gara odierna conquista il suo undicesimo titolo e regala al Centro Sportivo Carabinieri il primo scudetto in assoluto nella Lotta.

Questi i Campioni Italiani Assoluti greco romana 2017

kg. 59 Jacopo Sandron - CS Esercito

kg. 66 Dylan Hazan - CUS Torino

kg. 71 Riccardo Abbrescia - Fiamme Oro

kg. 75 Ciro Russo - Fiamme Oro

kg. 80 Erion Garxenaj - Club Atletico Faenza

kg. 85 Fabio Parisi - CS Esercito

kg. 98 Andrea Minguzzi - Fiamme Oro

kg. 130 Daigoro Timoncini - CS Carabinieri