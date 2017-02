Lazio: rissa con un tifoso in Monte Mario, un anno di Daspo a Tounkara

Un anno di Daspo per Mamadou Tounkara. È quanto è stato comminato al calciatore della Lazio reo di aver sferrato un pugno a un tifoso in tribuna Monte Mario dopo che quest'ultimo aveva insultato il compagno e capitano, Lucas Biglia, al termine della gara con il Chievo di un mese fa.

Il giocatore laziale, quindi, se non andrà in panchina con Simone Inzaghi non potrà entrare allo stadio. Potrà comunque svolgere la normale attività di calciatore. Ad intervenire era stata la Digos che ha fermato i due per accertamenti. Lo stesso trattamento sarebbe stato inflitto anche al tifoso biancoceleste. (QUI IL VIDEO DELLA RISSA)