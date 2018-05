Primavera: clamoroso, Lazio retrocessa. Biancocelesti in "Serie B"

Lazio retrocessa in "Serie B". Succede nel campionato Primavera dove al 'Mirko Fersini' i biancocelesti perdono con la Sampdoria e retrocedono matematicamente in Primavera 2. Le piccole speranze dei biancocelesti finiscono qui. Oltre il danno, poi, anche la beffa perché ad allenare gli aquilotti c'era Valter Bonacina che dal 1991 al 1994 ha vestito la maglia della Roma.

La squadra di Valter Bonacina, sotto gli occhi di Igli Tare impassibile, ha così ottenuto retrocessione clamorosa dopo i fasti degli ultimi anni. "Purtroppo è arrivato il momento. I ragazzi hanno fatto il momento per evitarlo ma il campo ha detto questo e dobbiamo attenerci al verdetto. C’è amarezza ma dobbiamo renderci contro che il campionato non è stato così positivo e meritiamo la retrocessione", ha detto il mister della Lazio.

"Ora il difficile sta nel ritrovare gli aspetti dai quali ripartire: è la prima stagione con le retrocessioni, i ragazzi si sono impauriti e non sono riusciti a tirare fuori tutto ciò che hanno nelle proprie possibilità. Nessuno in questa stagione ha dato il 100%. - ha poi concluso - Nel prossimo turno ci attende il derby: sarà una partita difficile, molto impegnativa dal punto di vista caratteriale e mentale. Dovremo essere bravi a cancellare tutto e ripartire sin da subito. Questa è stata un’esperienza nuova anche per me, mi ha accresciuto: sono subentrato a stagione in corso ma non sono pentito di aver compiuto questa scelta. Cercheremo di chiudere al meglio".