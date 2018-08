Real Rocca di Papa dopo Trinca e Morbidelli altri due colpi in arrivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Non nascondiamo la nostra soddisfazione, avere tutte le squadre agonistiche ed una Prima Squadra di qualità è la giusta prospettiva dei bambini della Scuola Calcio. Una Scuola Calcio che, con le sole iscrizioni di Agosto ha confermato i numeri della scorsa stagione ampliando i gruppi squadra per ogni singola fascia di età.” Una scuola calcio quella del Real Rocca di Papa tutta da scoprire nei dettagli, nella quota invariata rispetto la scorsa stagione, con maggiori agevolazioni per i pagamenti e attenzione per la didattica che è affidata al Prof. Minervini il quale è già al lavoro con le squadre agonistiche. La segreteria sportiva del Real nella prossima settimana sarà aperta solo Lunedì 13 dalle ore 18.00 alle 20.00 poi un piccolo stop per riaprire dal 20 Agosto con il consueto orario e programma Lunedì, Mercoledì, Venerdi dalle 17.30 alle 20.00