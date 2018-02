Real Rocca di Papa: la Scuola Calcio è Gratis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

La squadra dei Castelli Romani dal 26 Febbraio apre le porte gratuitamente a tutti i bambini. ” Il manifesto colorato recita che per divertirsi servono due gambe e tanta voglia di correre e divertirsi all’aria aperta. Un ricco programma attende i bambini dai 04 ai 10 anni che dal 26 Febbraio nei giorni di Lunedì e Mercoledì saranno ospiti nel centro sportivo comunale di Rocca di Papa. Il Progetto di attività sportiva e motoria all’aria aperta. Un progetto unico nel suo genere, i bambini avranno la possibilità sotto le indicazioni di istruttori qualificati di giocare e divertirsi con l’obbiettivo di far conoscere e recuperare l’amore verso il Calcio. Un progetto innovativo per l’avviamento allo sport in generale e la preparazione al gioco del Calcio, nessun impegno, nessun kit da acquistare e divertimento assicurato. Talenti, formazione crescita continua. I talenti sono dappertutto ed il binomio quota/calcio molte volte allontana, invece che avvicinare i bambini a questo sport; chi aderirà a questo progetto avrà se merita, la sua possibilità, il Real investe nei suoi istruttori e formatori grazie al coordinamento continuo con la FIGC e con la A.S. Roma che forniscono durante la stagione corsi e stage di aggiornamento riservati ad allenatori, istruttori e dirigenti che sono in campo con i bambini e ragazzi. Il programma completo delle attività sarà consultabile attraverso il sito web della società roccadipapacalcio.it ed attraverso la pagine social @realroccadipapa Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 345 014 69 10