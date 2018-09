Troppo Real: a Madrid la Roma perde 3 a 0. La prima in Champions è un flop

La Roma perde 3 a 0 contro il Real Madrid nella prima giornata di Champions League. I padroni di casa attaccano e passano prima dell'intervallo con Isco Alarcón che su punizione sblocca la gara. Nella ripresa Gareth Bale raddoppia. Nel finale gioia anche per Mariano Diaz. I giallorossi iniziano la nuova stagione europea con una sconfitta.

L'avvio è spagnolo. Al 3' lancio perfetto di Kroos, inserimento tra Kolarov e Fazio di Bale che calcia di prima intenzione con il sinistro: palla di poco fuori. Che rischio. Al minuto 8 Olsen salva la Roma da Isco, che pescato magistralmente da Modric si presenta a tu per tu con il portiere giallorosso abile a chiudere lo specchio della porta.

Al 18' ancora Real Madrid pericoloso. Palla tagliata di Isco da sinistra a destra, Carvajal sbuca alle spalle di Kolarov ma per fortuna della Roma colpisce male la palla di testa, che si spegne a lato. Al 24' è il turno di Kroos: palla ancora larga. Poi tocca ancora a Bale: il gallese dalla destra sposta la palla sul suo piede forte e cerca il secondo palo, senza però trovarlo.

La Roma, però, tiene botta fino ad un attimo prima dell'intervallo quando Isco fa 1 a 0 con una punizione pennellata sotto il sette, facendola passare sopra la barriera. Olsen fermo, conclusione imprendibile. Ad inizio ripresa la Roma prova a cambiare marcia con Navas che vola a negare il gol a Under che calcia di potenza verso la porta.

Al 51' servito dalla sinistra da Marcelo, Bale controlla e in pochi istanti si coordina per calciare con il mancino: la palla, ad Olsen battuto, si stampa sul legno alto della porta. Al 54' primo cambio per la Roma: fuori l'esordiente Zaniolo, dentro Pellegrini. Buona la prova dell'ex Inter. Al 55' Modric si inserisce perfettamente tra Kolarov e Fazio ma la palla è leggermente lunga, così prova deviarla in porta in scivolata ma Olsen blocca con sicurezza.

La Roma barcolla e al 58' il Real raddoppia. Diagonale sinistro potente e perfetto di Bale, che brucia Manolas in velocità e con il suo piede forte supera Olsen. Da sottolineare la palla incredibile di Modric per il gallese. E' 2 a 0. Di Francesco allora cambia: dentro Perotti e Schick e fuori El Shaarawy e Nzonzi.

Al 73' Olsen vola e nega la gioia peronale a Kroos. Poco dopo lo svedese è super anche su Asensio. Nel finale la Roma prova a svegliarsi ma Navas è ancora super su Dzeko. Al 91' gioia anche per Mariano Diaz che con un missile terra aria firma il 3 a 0 finale.

Tabellino e pagelle di Real Madrid-Roma

Real Madrid (4-3-3): Navas 6,5; Carvajal 6, Ramos 6,5, Varane 6, Marcelo 6; Kroos 6,5, Casemiro 6, Modric 6,5 (85' Ceballos sv); Bale 6,5 (72' Mariano 7), Benzema 6 (61' Asensio 6), Isco 7. Panchina: Courtois, Nacho, Vazquez, Llorente. Allenatore: Lopetegui.

Roma (4-3-3): Olsen 7; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 5; Nzonzi 5 (69' Schick 5), De Rossi 6, Zaniolo 6 (54' Pellegrini 6); Under 6.5, Dzeko 5,5, El Shaarawy 5,5 (63' Perotti 6). Panchina: Mirante, Cristante, Marcano, Santon. Allenatore: Di Francesco.

Marcatori: Isco (RM), Bale (RM), Mariano (RM)

Ammoniti: Sergio Ramos (RM), Dzeko (R)