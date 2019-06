Game of Thrones, il re della notte tifa Lazio: "Io scambiato per Poborsky"

La Lazio scopre di avere un tifoso in più: è l'attore e stuntman slovacco Vladimir Furdik, che nella serie Game of Thrones, Il Trono di Spade, riveste il ruolo di The Night King.

GoT: il Re della notte tifa Lazio

Il protagonista di una delle serie più amate e seguite al mondo ha raccontato un simpatico aneddoto ai microfoni della trasmissione radiofonica "Mi stai sul calcio" dell'emittente Radio Incontro Olympia rivelando la sua simpatia.

E non solo perchè gli Estranei (l'esercito che l'attore comanda nella serie) hanno gli stessi colori della Lazio, il biancoceleste: l'amore per Roma e un bizzarro incontro con i tifosi hanno avvicinato il Re della Notte alla squadra capitolina.

Game of Thrones, Furdik: "Forza Lazio, spero vinca ogni anno"

"Tanti anni fa venni a Roma, sinceramente non so quanto tempo sia passato. Entrai in un bar e mi scambiarono per Poborsky, che all’epoca era un calciatore della Lazio. Ci somigliavamo molto, tutti mi indicarono e dissero: 'Ragazzi, c'è Karel...'.E invece io ero lì solo per girare Gangs of New York" - ha raccontato alla radio.

"Gli Estranei sono dello stesso colore, biancocelesti… quindi sì, lo posso dire, forza Lazio! Spero che la squadra vinca ogni anno. Amo Roma e l’Italia, le auguro tutte le gioie possibili".