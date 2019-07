Rally di Roma Capitale, tre giorni di motorsport dal 19 al 21 luglio. A Ostia la chiusura

Motorsport e spettacolo con le risate garantite dal testimonial dell'evento Maurizio Battista. Il Rally di Roma Capitale dal 19 al 21 luglio è pronto a coinvolgere Roma e la provincia di Frosinone. Il quartier generale sarà a Fiuggi, la partenza da Castel Sant'Angelo nel cuore di Roma, le prove speciali in Ciociaria e due giorni a tutto motore a Ostia con lo show finale della "Arena ACI Roma" con una doppia sfida in sequenza sulla prova speciale prospiciente il litorale romano.

Saranno 16 le prove speciali per un totale di 203,40 Km cronometrati su un percorso totale di 849,72 Km suddivisi in due tappe.

"Siamo molto felici di ospitare per la seconda volta il Rally di Roma Capitale - ha affermato la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, nel corso della conferenza stampa di questa mattina nella sede Aci di via Marsala - e quest’anno, oltre alla premiazione, Ostia ospiterà una gara spettacolo che coinvolgerà il cuore di Ostia. Questa è un’occasione per il Municipio X, un evento che ha richiesto grande un grande impegno da parte di tutti, dagli organizzatori alle Forze dell’Ordine. Ma siamo certi che il risultato finale darà modo a tutte le realtà e agli ospiti che verranno, di vedere quanto è bello il nostro territorio in grado di ospitare manifestazioni internazionali".

Per l’assessore al turismo Damiano Pichi, anche lui presente all’incontro con la stampa “il Rally di Roma Capitale dimostra un cambio di tendenza. Mai negli anni, si erano viste organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale, scegliere il Municipio X per i loro eventi. Lo abbiamo visto con il Panini tour e lo vedremo con altri eventi nelle prossime ore. Un plauso va al campione mondiale lidense Max Rendina, vero motore di questa iniziativa".

Eccezionale testimonial e anche concorrente (si vedrà poi come) Maurizio Battista che con la sua ironia porterà una ventata di buonumore.

Rally Roma Capitale 19 20 21 luglio 2019

Edizione numero 7 per la seconda gara più importante d’Italia del settore, una iniziativa spettacolare che coinvolgerà anche i non appassionati di questo sport e che vede attualmente 80 iscritti, campioni provenienti da tutto il mondo.

Quartier generale a Fiuggi mentre la partenza è per le 19 di venerdì 19 luglio dallo splendido scenario di Castel Sant’Angelo per poi passare al giorno successivo quando sarà la provincia di Roma (con 5 prove) e quella del frusinate (3 prove) ad accogliere le auto in un percorso che vede protagoniste tra le altre Arpino, Rocca di Cave, Affile, Bellegra. Gli organizzatori di Motorsport portano al Lido il quinto round di Campionato Europeo Rally e di Campionato italiano Rally oltre che il sesto appuntamento di Coppa Rally Aci Sport di 7a zona.

Il clou ad Ostia domenica 21 luglio. Lungomare chiuso al traffico e Pontile a disposizione di tutti con un villaggio a tema all’interno del quale sarà possibile trovare una ventina di auto d’epoca degli anni ’30.

Attesa per l’arrivo di un campione quale Giancarlo Fisichella. Spazio anche per i cittadini più piccoli con un mini circuito approntato nei pressi del Municipio.

Un motivo in più per questa settima edizione è dato dal Memorial Pasquale Amoroso. L’equipaggio italiano che risulterà più veloce nella prova di chiusura di Ostia, riceverà il trofeo dedicato al dirigente della Direzione Centrale dello Sport automobilistico scomparso lo scorso mese di dicembre.

Programma delle attività ed orari delle Prove Speciali

Venerdì 19 Luglio 2019

Cerimonia di partenza a Castel Sant'Angelo dalle ore 18.00

Sabato 20 luglio 2019

Tre prove rispettivamente di 19,46 km, di 13,93 km e di 21,18 km.

Domenica 21 Luglio 2019

Quattro prove di 7,34 km, di 7,25 km, di 19,70 km e di 11,75 km.

Super Special "Arena Aci Roma" e Cerimonia di Premiazione presso il Pontile di Ostia a partire dalle ore 18.00

Villaggio Dei Motori sul pontile di Ostia

20-21 Luglio 2019 dalle 16.00 alle 23.00

Troverete le più importanti novità del settore automobilistico, live experience, test drive, simulatori di ultima generazione e molte altre sorprese.