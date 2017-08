Rally di Roma Capitale: si corre a settembre, il percorso

Un percorso imponente quello del 5° Rally di Roma Capitale, in programma dal 15 al 17 settembre 2017, gara valida come tappa del Campionato Europeo Rally FIA, del Campionato Italiano Rally e del Coppa Italia – Campionato Regionale. Ben 36 i Comuni coinvolti e quasi 1000 chilometri di percorso sono i due numeri emblematici dell’edizione 2017 che con le sue 12 prove speciali si preannuncia spettacolare.



L’evento, organizzato da Motorsport Italia e coordinato del pilota romano Max Rendina, vedrà protagonista un vasto territorio del Lazio con le prove speciali che si terranno a Roma ed in molte località a sud della capitale fino ad arrivare alla cittadina di Pico per un appuntamento che sarà anche un’opportunità per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche e storiche dei luoghi coinvolti dalla gara.



“ACI ROMA ARENA” KM: 2.400Side by Side - “ Uno contro Uno “

VENERDI' 15 settembre 2017 - PS: N° 1 ore 18,30

Aci Roma Arena la prova speciale “spettacolo” del Rally di Roma Capitale che si svolge in una cornice unica al mondo come quella del “Colosseo Quadrato”. La prova spettacolo del Rally di Roma Capitale è infatti tra le più belle del panorama automobilistico mondiale ricavata proprio ai piedi del Palazzo della Civiltà del Lavoro si svolgerà nella zona dell’ Eur uno dei quartieri storici ma allo stesso tempo moderno della Capitale d’Italia.



Una vera e propria arena dove il pubblico presente accoglie con un entusiasmo da stadio le spettacolari evoluzioni dei piloti in gara. Anche quest’anno l’ideatore del Rally di Roma Capitale Max Rendina assieme alla società organizzatrice Motorsport Italia hanno voluto regalare agli appassionati questa prova spettacolo che sarà ad ingresso gratuito. Novità di questa edizione saranno le sfide ad inseguimento Side by Side “Uno contro Uno “ che vedranno protagonisti non solo i piloti del Campionato Italiano Rally ma anche quelli del Campionato Europeo Rally.



Una prova di 2.400 mt. molto emozionante per il pubblico caratterizzata da tornanti, curve e rettilinei e resa ancora ancora più spettacolare dalle coreografie e dall'illuminazione che verranno realizzate dall’organizzazione. Di particolare effetto è l’audio che si crea in quest’arena dove di fondono il sound dei motori con gli applausi ed il tifo dei 20 mila spettatori presenti.

Il primo start della prova spettacolo verrà dato alle ore 18,30 di venerdì 15 settembre e le vetture prenderanno il via dal numero più alto a quello più basso.

COLLE SAN MAGNO “ TURRIZIANI PETROLI “ KM: 13.650 PS: N° 2 - 5

Sabato 16 settembre 2017 1° Passaggio Ore: 9,57 – 2° Passaggio Ore 18,03

Una prova ad effetto con una parte molto veloce ed un’ altra guidata con lo start che si trova proprio nel centro del paese di Roccasecca.

Una partenza spettacolare costituita da una serie di tornanti che dal centro del paese prosegue poi lungo tutta la vallata che si inerpica verso il paese di Colle San Magno.

I primi 7 Km sono caratterizzati da una strada veloce spezzata da spettacolari tornanti in salita che portano fino all'abitato di Colle San Magno.

Da segnalare per il pubblico, subito dopo lo start, due inversioni ravvicinate nel centro del paese di Roccasecca dove si possono ammirare i passaggi dei piloti in gara.

Dall'abitato di Colle San Magno la prova diventa piu' stretta e gli ultimi tre chilometri rappresentano un puro divertimento per i piloti con un tratto in discesa molto impegnativo e caratterizzato da una serie di tornanti.

Un percorso con un panorama emozionante tra roccia e strapiombi che si affaccia sulla vallata di Cassino e che termina in prossimità della storica Via Casilina.

GRECI PICO “ PICUS “ KM: 26.440 PS: N° 3 – 6 Sabato 16 settembre 2017

1° Passaggio Ore: 10.51 – 2° Passaggio Ore 18.57

Una prova speciale "mitica" che ha contribuito a scrivere la storia dei rally laziali facendoli conoscere in tutta italia con il suo storico passaggio nella "piazza di Pico" dove i piloti sono avvolti da una folla di pubblico, flash dei fotografi e applausi. Quest'anno ci sarà un gradito ritorno al passato con lo start al confine di Pontecorvo dove dopo 7 km ci sarà un'inversione a destra molto stretta e impegnativa fino ad arrivare sul famoso salto "doppio dosso" caratterizzato da due salti in pochi metri dove non è possibile commettere errori.



In questo tratto la prova speciale è caratterizzata da una strada stretta e tortuosa con sali- scendi dossi e curve strette in appoggio, dove il navigatore e la sua cadenza nelle note saranno fondamentali ed essenziali per il pilota. Nell’ultimo tratto la strada diventa più stretta con la presenza di una spettacolare immissione sulla provinciale che porta i piloti ad affrontare gli ultimi 6 km di strada molto veloce e guidata fino ad arrivare alle porte dell'abitato di Pastena dov’è il fine prova.



PICO “ECOPETROL” KM: 14.340 PS: N° 4 Sabato 16 settembre 2017

1° ed unico Passaggio Ore: 13.54

Questa è una insolita variante, stessa prova GRECI PICO “PICUS” solo che lo start della prova N° 4 ( unico Passaggio ed unico Start) è praticamente 200 metri prima del mitico Tornantone del Paese proprio di fianco all'ufficio Postale di Pico, in questo modo, i passaggi nella piazza del paese diventano tre, per cui divertimento assicurato. Cave – Rocca Santo Stefano –Subiaco “BIG CAPUT MUNDI” KM: 32,700 PS: N° 7 - 10



Domenica 17 settembre 2017 1° Passaggio Ore: 8,13 – 2° Passaggio Ore 12,11

Una prova speciale di grandissimo spessore che è tra i tratti più lunghi di tutto il Campionato Italiano Rally e che nell’ultimo giorno di gara farà la differenza in classifica tra i piloti in gara.

Completamente ridisegnata la prova speciale della domenica ingloba ben tre tratti di strada nuovi tra loro e dove i campioni si esalteranno in percorsi che rappresentano un vero e proprio pezzo di storia di questo sport a livello nazionale e laziale.



Si parte alle falde di Cave, in provincia di Roma, con 18 tornanti in salita uno differente dall'altro, uno più impegnativo dell'altro per arrivare sulle pendici di Rocca di Cave da dove il pubblico in postazioni di sicurezza può ammirare moltissime curve.



Dopo circa cinque chilometri, proseguendo in direzione Capranica Prenestina, il tratto di strada è un alternarsi di rettilinei impegnativi e curve in appoggio che ne fanno l’ anticamera al passaggio nella piazza del Comune di Capranica Prenestina. Spettacolare ed emozionate il passaggio sulla piazza di Capranica Prenestina che anticipa il tratto di strada finale di oltre cinque chilometri completamente in discesa e dove determinazione, giusto assetto e tanto coraggio faranno la differenza.



La prova prosegue poi attraversando i due Comuni storici di San Vito Romano e Bellegra e dove il pubblico avrà l’occasione di applaudire i loro beniamini. Il percorso è caratterizzato da uno spettacolare attraversamento nel paese di Rocca Santo Stefano per poi proseguire in direzione di Subiaco nel quale i piloti dovranno affrontare i cinque chilometri più impegnativi di un rally su strada.

Nell’ultima parte un salto spettacolare e completamente cieco conduce i piloti al fine prova di quest’entusiasmante “BIG CAPUT MUNDI” . Di particolare effetto, a fine prova, un tratto di trasferimento della gara passerà per un controllo a timbro all'interno della vecchia Cartiera di Subiaco nel Borgo Antico.

MONASTERO – JENNE “ San Speco “ KM: 8,630 PS: N° 8 - 11

Domenica 17 settembre 2017 1° Passaggio Ore: 9,08 – Secondo passaggio ore 13,06

Una prova speciale di otto chilometri di strada costeggiata da strapiombi e rocce sospese che garantiscono a questo tratto di strada un’alta spettacolarità.

Divertimento e adrenalina pura si alternano in questi pochi chilometri di prova dove è necessario tenere in considerazione la giusta cadenza delle note dettate dal navigatore. Si parte dopo il primo tunnel del “Monastero” per proseguire su un tratto di strada soprannominato “il piccolo tour de Corse” utilizzato dai vecchi rally di Roma e dei Castelli Romani e che richiama i tipici percorsi del famoso appuntamento rallystico francese.



Nel Rally di Roma Capitale il percorso si prolunga fino all'inizio del paese di Jenne posto a 1400 m s.l.m. in un tratto di strada molto impegnativo e che termina proprio in prossimità del centro storico del piccolo comune appartenente alla Comunità montana Valle dell'Aniene. Una prova speciale molto impegnativa ma resa emozionante dalla scenografia che accompagna gli equipaggi fino al paese di Jenne.

ALTIPIANI – GUARCINO “Gruppo L’Automonile” KM: 11,750 PS: N° 9 - 12

Domenica 17 settembre 2017 1° Passaggio Ore: 9,48 – 2° Passaggio Ore 13,46

Un tratto di strada molto conosciuto ed amato nella zona che alterna tratti veloci ad altri guidati. Una prova di grande effetto che in questa edizione riserverà tante soprese con l’inversione del percorso che andrà quest’anno dagli Altipiani di Arcinazzo a Guarcino. Una prova speciale che è senza ombra di dubbio molto più impegnativa rispetto alle precedenti edizioni ma sarà più bella ed appassionante.

Ad un primo impatto questo percorso appare un normale tratto di strada di Provincia, invece, dopo il primo assaggio ci si rende subito conto che si tratta di una prova speciale dove non è possibile sbagliare.

Un tratto con un saltino a metà prova da non sottovalutare assolutamente e gli ultimi due chilometri che rappresentano l’antologia del rally con una serie di curve spettacolari in mezzo ad una radura verde lussureggiante. Tantissimo pubblico a far da cornice a questa prova speciale che termina ai piedi della splendida località di Guarcino.

SHAKEDOWN – QUALIFYING STAGE Campionato Europeo – Italiano - Nazionale

Località TORRE CAJETANI KM: 3,480 Giovedì 14 settembre 2017 Dalle ore 13.30 alle ore 20.30

Torre Cajetani è uno dei più piccoli Comuni del Frusinate, poco più di 1400 abitanti, arroccato su una delle pendici più belle del territorio della Ciociaria ed a poca distanza da Fiuggi dove si troverà il cuore pulsante del Rally di Roma Capitale. La deliziosa località di Torre Cajetani ospiterà le Qualifying Stage destinate al Campionato Europeo Rally e lo Shakedown riservato invece al Campionato Italiano e Nazionale.



Si parte il giovedì alle 13:30 su percorso iniziale con una salita in forte pendenza ed un tratto di strada molto guidato e veloce. Si arriva poi a Torre Cajetani per concludere sui veloci e spettacolari tornanti in discesa fino al confine del Comune di Trivigliano nelle immediate vicinanze di Fiuggi. Qui si potranno ammirare in anteprima assoluta tutte le vetture presenti alla gara e vedere piloti e navigatori vicini alle loro auto. Un percorso ben strutturato per questa tipologia di gara molto vicino al parco assistenza situato presso le terme di Fiuggi.