Roma-Chapecoense: Raggi e Totti #TodosJuntos allo Stadio Olimpico

#TodosJuntos venerdì sera allo Stadio Olimpico dove si è svolta una amichevole di solidarietà fra l'As Roma e la Chapecoense, il team brasiliano vittima di un disastro aereo che il 29 novembre del 2016 determinò la morte di 75 tra giocatori e dirigenti (solo 6 furono i sopravvissuti). La tragedia sui cieli di Medellin, in Colombia, dove il team di Santa Catarina si stava recando per giocare contro i colombiani dell'Altetico Nacional la finale della Copa Sudamericana.

Raggi e Totti allo Stadio Olimpico

Una gara di solidarietà il cui incasso è stato devoluto al club ed alle famiglie vittime del disastro aereo. In Tribuna anche la Sindaca Virginia Raggi, che ha poi postato una foto su Instagram assieme al Capitano, ora dirigente dell'As Roma, Francesco Totti. "#TodosJuntos Allo stadio Olimpico per la partita di solidarietà @OfficialASRoma - @ChapecoenseReal #RomaChape".

Roma-Chapecoense

Una partita di solidarietà vissuta sull'emozione ed il ricordo delle vittime della tragedia di Medellin. Per quanto concerne la cronaca del match ad imporsi sono stati i giallorossi per 4 a 1, con reti di Perotti, Antonucci (doppietta con un rigore) e, nota sportiva lieta per i giallorossi, il sigillo di Alessandro Florenzi, tornato in campo per 75 minuti dimostrando una buona tenuta atletica dopo il doppio infortunio che lo ha tenuto lontanto dai campi di gioco per dieci mesi. A segno per i brasiliani Alan Ruschel. In campo nel finale di gara anche l'ultimo acquisto, l'attaccante ceco Patrick Schick.

Festa di sport

Una affluenza di pubblico non eccezionale quella di ieri sera all'Olimpico, ma comunque una serata di festi con alcuni tifosi della Chapecoense presenti in Curva Sud, cuore caldo del tifo giallorosso, applauditissimi dai sostenitori della squadra capitolina. "È stato emozionante e unico. Il pensiero che ci siano ragazzi sopravvissuti e vederne anche uno in campo è stata un’emozione unica". Il commento di mister Eusebio Di Francesco -. È stata una bellissima serata, ci aspettavamo un po’ di pubblico in più ma siamo contenti di quello che ci ha lasciato".

Rientro in campo di Alessandro Florenzi

Sempre sul sito ufficiale dell'As Roma ha espresso felicità per il suo rientro in campo Alessandro Florenzi: "Sono felice per il mio ritorno in campo. Questa sera è venuto tutto bene e ora ci siamo rimessi in carreggiata e non vogliamo uscirne più". Ogni giorno - le parole del centrocampista di Vitinia - che passa mi sento sempre meglio e sono pronto a dare il mio contributo alla causa Roma”.