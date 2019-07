Lazio e Radu pace fatta. "Tornerai a lottare per la tua maglia"

La Lazio e Stefan Radu continueranno insieme. Il senatore sta per essere riammesso in squadra. La società ha deciso di perdonare il difensore, perché sono arrivate le scuse anche con l'aiuto di Simone Inzaghi che ora lo aspetta ad Auronzo: nelle prossime ore si terranno le visite mediche e lunedì raggiungerà la squadra in ritiro.

Radu era stato messo sul mercato dalla società, dopo un litigio all'interno dello spogliatoio e un battibecco con il ds Igli Tare, ma lui non ha voluto saperne di lasciare Roma. Adesso, che probabilmente riotterrà il suo posto in rosa, la Lazio potrebbe non acquistare più nessuno in difesa.

"Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti, ma in alcuni casi non sei riuscito. Il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia n26. Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi, tornerai a lottare per la tua causa, la tua ragione di vita professionale: LA LAZIO", ha scritto Marco Materazzi, agente di Stefan Radu con una lettera postata sulla propria pagina Instagram.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!