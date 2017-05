Racing calcio, botti di fine stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Ardea (Rm) - Stagione finita? Non se ne parla proprio. Il Racing è in piena attività e dalla prossima settimana il club del presidente Antonio Pezone sarà protagonista di uno sforzo organizzativo notevolissimo. Da lunedì partirà la terza edizione del "Frankie Garage", appuntamento ormai sempre più tradizionale per i colori del club ardeatino. La kermesse vedrà in campo le squadre del Racing Club di tutte le categorie della Scuola calcio, dagli Esordienti 2004 e 2005 (uniche categorie per cui sono previste le semifinali e le finali) fino ai Piccoli Amici. Davvero altissima l'adesione da parte di tante importanti società del calcio laziale: saranno ben 60 le squadre presenti ai nastri di partenza (ovviamente ci saranno club che parteciperanno in più categorie) per un grande spettacolo di calcio giovanile. E lo stesso si potrà dire anche per la prima edizione del torneo "Pineta dei Liberti" che riguarderà atleti nati nel 1999 e 2000: la kermesse partirà il prossimo mercoledì 24 maggio e si chiuderà con le finali del 15 giugno. In questo caso a difendere i colori della società di casa saranno l'Under 17 nazionale del Racing Roma di mister Greco e gli Allievi regionali del Racing Club di mister Zanchi. La formula della manifestazione è abbastanza semplice con un doppio di girone da quattro, semifinali incrociate tra le prime due classificate e successiva finale. Nel girone del Racing Club ci saranno l'Ostia Mare, il Città di Ciampino e il Campus Eur, mentre nell'altro raggruppamento si contenderanno un posto per le semifinali il Trastevere, la Lupa Roma, la squadra campana dell'Asd Pasquale Foggia oltre all'altra formazione padrona di casa del Racing Roma. Inoltre questo sabato alle ore 16 si terrà l'inaugurazione del torneo giovanile "Beppe Viola" che vedrà uno dei gironi di scena proprio presso la "Pineta dei Liberti", la casa del Racing. Sempre questo sabato, alle ore 18, ci sarà un triangolare Under 18 che vedrà la squadra di casa affrontare il Frosinone e la Salernitana. Il totale delle partite previste presso il centro sportivo della "Pineta dei Liberti" toccherà quota 162 nel giro di un mese: numeri straordinari che testimoniano l'attenzione che l'intera famiglia sportiva del Racing riversa nei confronti di tutti i suoi ragazzi.