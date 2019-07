Mondiali di nuoto, dopo l'oro un altro successo per la romana Quadarella: è argento negli 800 stile libero

Simona Quadarella vince la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai campionati del mondo di Gwangju. La ventenne romana (8'14"99), oro nei 1500 stile libero, cede solo nell'ultima vasca dopo un entusiasmante testa a testa alla statunitense Katie Ledecky (8'13"58), campionessa olimpica e primatista mondiale della distanza. Bronzo all'australiana Ariarne Titmus (8'15"70).

La sindaca Raggi si complimenta su Twitter con la giovanissima atleta. "Argento per Simona #Quadarella negli 800 stile. Orgoglio di #Roma ai Mondiali di Nuoto a #Gwangju2019".

Ed è il secondo podio che Quadarella porta a casa in questa competizione mondiale. Il 23 luglio ha conquista il primo oro dell'Italia trionfando nei 1500 stile libero in 15'40"89, nuovo record italiano che migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15'44"93). Alle sue spalle la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. "Non ci credo. Sapevo di vincere dall'inizio della gara ma ora che è tutto vero...". Le prime, emozionatissime, parole di Simona Quadarella.