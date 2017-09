Qarabag-Roma: come vedere la partita in tv e in streaming

La Roma affronta il Qarabag nella seconda giornata di Champions League. Oggi 27 settembre alle 18 i ragazzi di Eusebio Di Francesco saranno a Baku in una trasferta lontana, ma sulla carta facile. La sfida si terrà allo stadio olimpico di Baku e sarà arbitrata dal portoghese Artus Dias. Pochi i tifosi della Roma che andranno in Azerbaigian e così c'è sempre la solita domanda: dove e come vedere in tv o in streaming Qarabag-Roma?

Qarabag-Roma in tv

Qarabag-Roma sarà visibile solo per chi possiede un abbonamento a Mediaset. La partita sarà visibile naturalmente su Premium Sport, che detiene l'esclusiva della Champions. Il canale sarà Premium Sport 2 e la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

Qarabag-Roma in streaming

Il tormentone è il solito: c'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali. Qarabag-Roma, quindi, sarà disponibile in Live-Streaming piattaforma streaming Premium Play, il servizio riservato agli abbonati Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Qarabag-Roma

Qarabag (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Sadygov, Guseynov, Rzezniczak; Garayev, Richard; Henrique, Michel, Guerrier; Ndlovu.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres; Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy.

I pub a Roma dove vedere la Champions League

Per chi non ha Mediaset la soluzione potrebbe essere il pub. Tanti quelli che oggi si riempiranno per far vedere la partita. Se avete o gestite un pub o un ristorante che trasmette la partita e volete segnalarcelo scrivete a romatoday@citynews.it e saremo felici di aggiungere il vostro esercizio commerciale.

