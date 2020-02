Proposta di matrimonio allo Stadio Olimpico: il "sì" davanti ai 60mila di Lazio-Inter

Proposta di matrimonio allo Stadio Olimpico. Prima di Lazio Inter Charles, tifoso biancoceleste arrivato dalla Florida, ha chiesto alla sua Taylor di sposarlo.

Una proposta originale, davanti ad oltre 60mila spettatori. Sul campo di gioco i ragazzi delle giovanili della Lazio con i fratini arancioni hanno composto la scritta: "Will you marry me?".

Alla fatidica domanda Taylor, inquadrata sugli spalti, ha risposto "sì" raggiungendo Charles a bordo campo. Ad attenderla un anello. Commozione e sorrisi.

Poi l'abbraccio e il bacio: Taylor e Charles futuri sposi. Con la benedizione di tutto l'Olimpico in attesa della sfida scudetto tra Lazio e Inter.

Non è la prima volta che lo Stadio Olimpico viene scelto come scenario per una proposta di matrimonio: l'estate scorsa la domanda, con tanto di futuro sposo inginocchiato, durante il concerto di Luciano Ligabue. (QUI IL VIDEO)