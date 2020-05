Volley: "Programmiamo a casa" ha raggiunto oltre 100mila persone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Programmiamo a casa” ha raggiunto oltre 100 mila persone. I Facebook confermano lo straordinario successo del format ideato dalla FIPAV Roma per mantenere il contatto diretto con gli allenatori del territorio durante il lockdown a causa del coronavirus. Le pillole di pallavolo, condotte dal prof. Mario Tullio (fiduciario allenatori del CT Roma), hanno coinvolto 8 tecnici di livello assoluto nel panorama romano e italiano: Mario Barbiero, Simonetta Avalle, Lorenzo Di Bello e Stefano De Sisto nel primo ciclo di incontri; Luca Cristofani, Matteo Russo, Franco D’Alessio e Andrea Pozzi nel secondo. Un appuntamento bisettimanale, totalmente gratuito, in diretta sulla pagina del Comitato, che si è trasformato in un’opportunità di apprendimento e formazione per gli allenatori delle società del territorio. I post hanno raggiunto per l’esattezza 100.052 persone, per un totale di 27.504 visualizzazioni del video (in diretta e in differita). “Ringrazio i docenti per il loro preziosissimo contributo, i collaboratori del Comitato per aver organizzato il programma e tutte le persone che hanno seguito gli incontri tramite i social – ha dichiarato il presidente FIPAV Roma Claudio Martinelli – Abbiamo ricevuto tantissimi apprezzamenti. Stiamo portando avanti diverse iniziative per tenere unita la nostra grande famiglia in questi tempi difficili e tristi senza volley giocato. Sono certo che ne usciremo più forti”. Programmiamo a casa - parte 1 - Martedì 14 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di cambio palla in una squadra senior maschile” – a cura del Prof. BARBIERO Mario; - Giovedì 16 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di cambio palla in una squadra senior femminile” – a cura del Prof.sa AVALLE Simonetta; - Martedì 21 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di break point in una squadra giovanile maschile” – a cura del Prof. DI BELLO Lorenzo; - Giovedì 23 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di break point in una squadra giovanile femminile” – a cura del Prof. DE SISTO Stefano; Programmiamo a casa - parte 2 - Martedì 05 Maggio: “La pianificazione dell’attività giovanile in una società avanzata” – a cura del Prof. CRISTOFANI Luca; - Giovedì 07 Maggio: “Alimentazione e idratazione nella pallavolo: pratica corretta e corretta integrazione” – a cura del Prof. RUSSO Matteo; - Martedì 12 Maggio: La pianificazione dell’attività giovanile in una società promozionale” – a cura del Prof. D’ALESSIO Franco; - Giovedì 14 Maggio: “Il disequilibrio come mezzo di allenamento” – a cura del Prof. POZZI Andrea; Per rivedere tutti i video clicca qui: https://www.facebook.com/pg/FipavRoma/videos/?ref=page_internal