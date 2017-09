Nasce il progetto Futsal in Soccer della Divisione calcio a 5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Un accordo tra la Divisione Calcio a cinque e le società di calcio, per entrare nei settori giovanili dei club professionistici e trasmettere il “know-how” della disciplina finalizzato alla formazione dei giovani calciatori. In poche battute, potrebbe essere descritto così “Futsal in Soccer”, il progetto fortemente voluto dal presidente Andrea Montemurro in concomitanza con l’inizio della nuova stagione. Un progetto che si articolerà con incontri a cadenza trimestrale, quindi sostanzialmente tre o quattro l’anno, e al quale hanno già aderito Siena, Chievo Verona e Pro Vercelli; ne sono stati nominati responsabili il responsabile tecnico della Divisione Calcio a cinque, Alessio Musti, e Alfredo Paniccia (allenatore di primo livello e formatore per la Juventus Soccer School dal 2009 al 2016). La “mission” sarà quella di incontrare e formare i tecnici delle scuole calcio, condividendo con loro specifiche sulla metodologia del calcio a cinque applicabili al calcio. In altre parole, un supporto concreto e qualificato ai tecnici di settore giovanile sulla metodologia propedeutica al calcio. Gli allenatori di calcio, in particolare nei settori giovanili, saranno dunque sensibilizzati attraverso metodologie utili per il miglioramento della tecnica individuale, dei principi di gioco, di tanti altri aspetti che il futsal come disciplina allena moltissimo. E che in tutto il mondo sportivo sono ritenuti utili anche per lo sviluppo e la formazione mirata del giovane calciatori.