Primavera e Di Pietrantonio vincono il campionato regionale di danze caraibiche Msp

(Roma): Ivan Primavera e Paola Di Pietrantonio hanno stravinto il campionato regionale di danze caraibiche MSP Italia Lazio che si è svolto al Latin Palace di Roma il 18 febbraio aggiudicandosi il primo posto nella classe Master categoria Unica in tutti e quattro gli stili in gara: salsa cubana, salsa portoricana, merengue, bachata. La coppia danza assieme da due anni e vanta già un palmares di tutto rispetto. Tra cui la partecipazione alla trasmissione tv Fuego Talent Show assieme agli insegnanti di Ballando con le Stelle. “Non siamo stati noi a scegliere le Danze Caraibiche, sono loro che ci hanno scelto”, spiegano i ragazzi dopo la vittoria. “Siamo affascinati dalla storia del popolo cubano, da tutto ciò che riguarda la loro vita, gli strumenti che vengono utilizzati, i vestiti, le parole delle canzoni e i loro significati. Questa danza si può capire solo andando a Cuba. La musica e il ballo ti danno il benvenuto appena scendi dall'aereo. Non esiste posto dove i cubani non ballano, lo fanno sempre a qualunque ora”. Primavera e Di Pietrantonio però non hanno alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori. Il prossimo luglio parteciperanno ai Campionati Italiani con l’intenzione di lasciare il segno anche lì. .

