Prima prova Nazionale Under 14: podi importanti per la Lazio Scherma

Lucca ha accolto lo scorso finesettimana gli under 14 della sciabola per la 1^ prova nazionale... importante test di verifica del lavoro di preparazione atletica e schermistica, in vista dei Campionati Italiani di categoria! Francesco Pagano incanta il parterre con una scherma davvero elegante e tecnica e conquista un prezioso oro nella categoria Ragazzi con un percorso costellato da vittorie nette e decise su tutti gli avversari; sul 3° gradino del podio Filippo Monteferri, che conferma di essere fra i migliori under 14 d'Italia! Argento per un soffio per la bella Flavia Castellacci: sfugge infatti l'oro nella categoria Allieve per una sola stoccata! Camilla Rizzello al suo esordio in una prova nazionale si piazza al 3° posto nella categoria Bambine, dopo aver disputato un'ottima gara... encomiabile la sua serietà e l'impegno nel lavoro in palestra, pari a quello di atleti "professionisti". "Tanti gli assalti persi per una sola stoccata, come capitato a Beatrice Perugini, Gabriele Blasi e Sofia Gullo" ci racconta il Responsabile Tecnico Vincenzo Castrucci "molti gli spunti su cui lavorare e le conferme che la direzione in cui la Società si sta muovendo è quella giusta; l'impegno di tutti i ragazzi in sala è notevole e questo, unito al lavoro di qualità dell'intero staff, porterà sicuramente ad altri risultati".