“Premio lealtà sportiva” MSP: consegnati i riconoscimenti, dirigenti e atleti protagonisti

Ringraziare dirigenti, atleti e tecnici che si sono distinti nel corso del 2018 nel loro settore non solo per risultati sportivi raggiunti, ma anche e soprattutto per i valori messi in campo. Riconoscere i loro meriti, sportivi e non, che contribuiscono a una sana formazione fisico-atletica e che richiedono l’insegnamento e l’assimilazione dello spirito di sacrificio, della lealtà, della correttezza, della dedizione, della tenacia, del coraggio e del rispetto dell’avversario, quanto mai necessari nella società odierna nella quale gli atleti sono modelli di comportamento per le giovani generazioni.

Con questo spirito si è tenuta, lo scorso martedì, la cerimonia di consegna del “Premio lealtà sportiva” targato MSP - Movimento Sportivo Popolare, associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali. A consegnare il prestigioso riconoscimento, istituito da MSP Roma, disegnato e realizzato dall’artista neo espressionista B.Zarro, c’erano Gianfrancesco Lupattelli Presidente MSP Italia, Claudio Briganti Presidente MSP Roma e Luigi Ciaralli Vicepresidente MSP Roma. La cerimonia si è svolta presso il nuovo ristorante di Rossano Boscolo “I Ragazzi dell’Etoile”, e lo stesso chef è stato premiato per i suoi 12 anni da capitano della Nazionale Italiana di Chef.

Tra gli ospiti presenti Laurent Denis Ottoz, ex ostacolista italiano, detentore della miglior prestazione mondiale nella disciplina non olimpica dei 200 metri ostacoli con il tempo di 22"55 e tre volte consecutive a medaglia ai Giochi del Mediterraneo in un arco di tempo di 8 anni, dal 1997 al 2005, Pierfrancesco Pavoni, ex velocista italiano, unico italiano a giungere in una finale a livello mondiale nella gara dei 100 metri piani e Simone Mancini, pluricampione mondiale di Aerobica.

Questo l’elenco dei premiati e le motivazioni: Ottavio Bonincontro, Scuola Calcio AS Roma, per l’attenzione prestata ai temi sociali extra calcistici, relativamente al progetto del club giallorosso “10 in pagella” che premia i migliori studenti come esempio e spirito di emulazione per gli altri atleti. Roberto Gueli – dirigente scolastico dell’Istituto Salvini di Roma. Che ha il più alto numero di iscritti nel suo istituto al progetto Scuola Sport del Provveditorato agli studi, dedicato a ragazzi Nazionali ed Olimpici. Rossana Ciuffetti, Direttore Scuola dello Sport CONI, per l’attenzione e per i tanti progetti sulla formazione di dirigenti ed atleti delle Federazioni e degli Enti di Promozione. G-Village, con le nuotatrici Martina Germani, Silvia Maoloni, Carlotta Scarpitti, Nicole Ricci, che hanno realizzato il record italiano che durava da 5 anni nella staffetta 4x100 mista categoria ragazze con il tempo di 4’21.57. Vincenzo Castelli, per la Fondazione Castelli, una delle prime Fondazioni dedite alla formazione del personale alle tematiche assistenziali e dell’uso del BLSD. Fernando Mascanzoni, Responsabile Comunicazione CIP – da sempre attento alle tematiche del mondo paraolimpico per la promozione sportiva per i diversamente abili.

