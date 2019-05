Serie A: Zaniolo miglior giovane e Milinkovic Savic miglior centrocampista della Serie A

Un giocatore della Lazio ed uno della Roma. Finisce in parità il derby dei riconoscimenti della Lega Serie A per questa stagione in via di conclusione. Per quanto concerne la società giallorossa, il premio è andato a Nicolò Zaniolo, eletto come miglior giovane della stagione 2018-2019.

Il riconoscimento ha trovato il commento del numero 22 giallorosso che su Instagram scrive: "Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento". "So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione. Forza Roma!".

Sulla sponda laziale il premio è invece andato a Milinkovic Savic, eletto miglior centrocampista del campionato. Gli altri riconoscimenti sono andati a Koulibaly del Napoli, per quanto riguarda il miglior difensore del campionato e a Cristiano Ronaldo (Juventus) per il migliore attaccante.