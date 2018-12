Polisportiva Sant’Anna Morena, una crescita evidente che fa ben sperare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

La Polisportiva Giovanile Salesiana Sant’Anna Morena vanta un settore pallavolo che da sempre accompagna la vita dell’associazione sportiva e che negli ultimi anni sta procedendo verso il futuro con una innovazione e crescita importanti. Dopo l’insediamento del presidente Massimo Varisco avvenuto nel 2014 e la nomina del tecnico Emiliano Dattilo dapprima come responsabile del settore giovanile e successivamente come direttore tecnico, è stato messo in atto un processo di rinnovamento e di riassetto del settore pallavolo. E’ stato necessario operare una riorganizzazione improntata soprattutto sullo sviluppo del settore giovanile che, posto al centro del progetto, annovera oggi ben quattro categorie dal mini volley fino all’Under 18 e che fornisce una presenza costante di atlete provenienti dal vivaio per la Terza Divisione (la prima squadra del club) che tenterà quest’anno la promozione in Seconda. A testimonianza della vocazione giovanile dell’attività pallavolistica, c’è la partecipazione a numerose iniziative tra le quali spiccano il torneone federale di minivolley S3, il torneone del 25 aprile di Albano e il consueto torneone (Festa dell’amicizia) presso il centro sportivo della Banca d’Italia che raccolgono ogni anno decine di piccole giocatrici all’insegna del divertimento e dello sport. In questi ultimi anni sono state poste le basi anche per l’ampliamento dell’offerta sportiva, attraverso l’istituzione di due camp di pallavolo e beach volley svolti nel periodo di settembre e giugno, accolti con entusiasmo e partecipazione dalle nostre atlete. Inoltre è stato istituito il “Trofeo Sant’Anna” dedicato ogni volta ad una diversa categoria, rafforzando così la collaborazione con le altre realtà sportive del territorio che vi partecipano ogni anno. La polisportiva riconosce soprattutto la rilevanza sociale e aggregativa dello sport e si impegna ogni giorno, attraverso la passione degli istruttori, dello staff e dei volenterosi genitori a rendere la palestra un luogo sano dove poter allenarsi e crescere in armonia contribuendo a creare un ambiente sereno e stimolante. Da quest’anno campeggia sulle maglie da gara delle nostre giocatrici la scritta “No racism” contro ogni forma di razzismo e violenza, un’iniziativa fortemente voluta da Emiliano Dattilo per ribadire i valori sui quali si fonda la nostra attività sportiva. Crediamo infatti che lo sport tutto debba porsi come un esempio positivo per i giovani e le generazioni future.