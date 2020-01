Polisportiva Borghesiana volley, la Montaldi si è scoperta tecnico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Lunedì scorso ha festeggiato il compleanno e tutta la Polisportiva Borghesiana volley le ha rivolto affettuosi messaggi di auguri. Perché Giuliana Montaldi rappresenta una parte importante di questo club e al tempo stesso la società capitolina lo è per lei che da 23 anni ne fa parte: “La Polisportiva Borghesiana volley è un pezzo di vita, una seconda casa. In questa società ho cominciato facendo il dirigente nelle categorie inferiori fino ad accompagnare la nostra prima squadra in serie C sei anni fa. Poi ho fatto anche il direttore tecnico quando l’amico Stefano Criscuolo aveva avuto un impegno nella politica e proprio lui mi ha spinto all’inizio di quest’anno a fare una nuova esperienza, quella di allenatore di un gruppo federale, nello specifico l’Under 15 maschile. All’inizio ero molto titubante, anche perché a livello dirigenziale mi ero sempre occupata delle ragazze, ma a qualche mese di distanza sono davvero felice di allenare questi ragazzi che mi stanno dando grandissime soddisfazioni. In ogni caso senza il supporto di Stefano Criscuolo, ma anche di Massimo Iacono e Marco Perugini (le altre “colonne dirigenziali” della Polisportiva Borghesiana volley, ndr) non avrei potuto fare tutto ciò che ho fatto in questa società nel corso degli anni”. Tornando a parlare del suo gruppo maschile (la Montaldi allena anche un gruppo Amatoriale misto del club capitolino), le si illuminano gli occhi: “Da settembre questi ragazzi hanno fatto dei miglioramenti incredibili. Molti di loro sono alla prima esperienza in assoluto nel mondo della pallavolo e chiaramente all’inizio qualche difficoltà c’è stata. Ma l’impegno è sempre stato massimo e anche la presenza agli allenamenti è molto frequente. Quest’anno abbiamo deciso di far disputare loro un campionato Uisp, ma valuteremo la crescita dei ragazzi anche in questi mesi e a giugno vedremo se sarà il caso di metterli alla prova in un torneo Fipav nella prossima stagione”. L’obiettivo della Montaldi e della Polisportiva Borghesiana volley è il medesimo del settore femminile: “Provare a far migliorare questi giovani atleti e portarli in futuro nel gruppo della nostra prima squadra”.