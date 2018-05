Polisportiva Borghesiana volley: sabato festa alla Marco Polo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una seconda metà di maggio molto intensa per il settore minivolley della Polisportiva Borghesiana. La società capitolina sarà presente alla festa dell’istituto comprensivo scolastico “Marco Polo” di via Paternò e via Giarre che si terrà sabato e lo farà a modo suo. «Nel corso dell’anno abbiamo portato avanti diverse lezioni legate alla pallavolo all’interno di questa scuola – dice il responsabile del settore minivolley della Polisportiva Borghesiana Massimo Iacono – Siccome l’istituto celebrerà una sua festa nella giornata di sabato, abbiamo chiesto ed ottenuto di poter partecipare attivamente organizzando un torneo di pallavolo riservato ai bambini delle quarte e quinte elementari. Dalle ore 14 alle 16 allestiremo sei o otto campi di minivolley all’aperto e metteremo alla prova tutti gli studenti degli ultimi due anni di elementari della “Marco Polo”». Una bella iniziativa che sarà l’antipasto per un altro evento molto affascinante in programma per domenica 27 maggio. «Dobbiamo ancora concordare gli ultimi dettagli – rimarca Iacono – Ma quel giorno, dalle ore 10 alle 12 circa, porteremo una sorta di torneone Fipav all’interno del museo archeologico di Tor Vergata per una bella esperienza di “green volley”, visto che i campi che allestiremo saranno su un’area verde del museo. Probabilmente cercheremo di abbinare all’evento sportivo anche la possibilità di una visita guidata alla struttura e tra l’altro questa giornata rappresenterà la chiusura delle attività ufficiali del settore minivolley della Polisportiva Borghesiana. Ci hanno già assicurato la loro presenza altre società del territorio come la Roma Otto, Peter Pan, Diamond e forse anche Torre Spaccata. La dinamica della giornata sarà la medesima del classico torneone federale dedicato al minivolley con la particolarità di una location molto affascinante e decisamente inconsueta». La Polisportiva Borghesiana volley non smette mai di regalare “chicche” ai suoi tesserati.