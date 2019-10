Polisportiva Borghesiana volley, Aquili: “Ripetersi sarà difficile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Non c’è ancora traccia del calendario, nemmeno in una formula provvisoria. Dunque l’esordio della Prima divisione femminile della Polisportiva Borghesiana volley sembra essere ancora lontano (il campionato non comincerà prima di fine ottobre-inizio novembre). Ma intanto il confermatissimo coach Marco Aquili è pronto per questa nuova sfida: “E’ il mio sesto anno in questa società dove mi trovo molto bene. Se non avessimo vinto lo scorso campionato di Seconda divisione, però, sarebbe stato difficile trovare nuove motivazioni. Invece, con il salto di categoria ci sono stati per me rinnovati stimoli e oltre a questo è affascinante cercare di cavalcare una linea societaria che vorrebbe portare in prima squadra, nel corso dei prossimi anni, tante ragazze del settore giovanile per affiancare e dare man forte allo “zoccolo duro” di questo gruppo”. Aquili parla della conformazione del gruppo della Polisportiva Borghesiana volley che affronterà la Prima divisione. “Rispetto all’anno scorso il numero delle atlete si è ridotto e questo ha “prodotto” anche un clima migliore a livello di gestione e uno spirito di squadra più goliardico e sereno. Il problema principale riguarda il ruolo del centrale: abbiamo perso per motivi di salute Giorgia Scarpelli, una delle protagoniste della promozione in Prima divisione e una delle ragazze più carismatiche, ma in compenso c’è stato il gradito ritorno dell’opposto Claudia Ponzo che aveva già giocato a Borghesiana prima di fare esperienze importanti in categorie superiori. Al momento abbiamo solo un centrale in organico e quindi, se non riusciremo a trovarne altri all’altezza, dovremo far salire in prima squadra alcune ragazze dell’Under 18”. La squadra di Aquili proverà ad essere protagonista anche nella nuova categoria: “Il gruppo indubbiamente è molto valido, anche se ripetersi non sarà facile. Vogliamo provare a stare nelle zone alte della classifica, anche se al momento è difficile parlare di qualsiasi cosa visto che non sappiamo nemmeno in quale girone saremo inseriti”. La prima squadra della Polisportiva Borghesiana volley non ha ancora disputato amichevoli: “Anche questo week-end non abbiamo programmato nulla, probabilmente giocheremo il primo test pre-campionato nella settimana successiva” conclude Aquili.