Polisportiva Borghesiana, domenica prossima il primo “torneone Fipav” per il minivolley

Roma – Scalda i motori il settore del minivolley della Polisportiva Borghesiana. I piccoli e le piccole atlete che si allenano sotto lo sguardo attento di coach Massimo Iacono sono pronti per il loro esordio stagionale: domenica, infatti, è in programma il primo “torneone” organizzato dalla Fipav che sarà ospitato dalla Roma 7 nella sua struttura di via Collatina. “Parteciperemo all’evento con tutti i nostri bambini – sottolinea Iacono – La formula sarà la medesima di sempre con una serie di partite da disputare per tutta la mattinata e praticamente fino all’ora di pranzo. Aspettative? Siamo fiduciosi sulle qualità dei nostri piccoli pallavolisti, ma come sempre la cosa più importante sarà il loro divertimento”. L’esperto allenatore, che ormai da quarant’anni insegna pallavolo e che nelle ultime stagioni si è dedicato soprattutto ai più piccoli, è ripartito con un “nuovo ciclo” di giovani pallavolisti: “Quest’anno la Polisportiva Borghesiana volley ha aumentato ulteriormente i suoi numeri, segno del buon lavoro che la società sta portando avanti da qualche tempo. Alcune nostre ragazzine, che sarebbero state ancora in età da minivolley, sono state integrate nel gruppo dell’Under 13 allenata da Stefano Criscuolo e Cinzia Colucci. Quest’ultima collabora anche col sottoscritto perché il gruppo di minivolley è molto numeroso e i bambini vanno seguiti con attenzione: lei si occupa principalmente dei più piccoli, mentre io mi dedico maggiormente a quelli più grandi. Tanti mini-atleti a nostra disposizione sono al primo anno di pallavolo e quindi, come spesso mi capita, c’è da partire dalle basi tecniche. Siamo contenti anche per il gruppetto di maschietti che si è formato e che saremmo felici di portare avanti nel corso del tempo”. Non solo il “torneone Fipav” all’orizzonte, il settore minivolley della Polisportiva Borghesiana potrebbe essere impegnato anche sabato 21 dicembre nella “festa di Natale” del settore pallavolo del club capitolino: “Stiamo cercando di definire gli aspetti organizzativi della festa, vedremo come sarà meglio procedere” chiosa Iacono.