Polisportiva Borghesiana: grande festa del minivolley tra sport e solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una domenica di divertimento tra sport e solidarietà. La Polisportiva Borghesiana volley ha avuto l’onore e l’onore di inaugurare le tappe del torneone itinerante organizzato dalla Fipav. Oltre cento bambini sono stati ospitati domenica mattina presso il centro sportivo di via Lentini per una ricca giornata all’insegna del volley, ma anche di “Save the children”: il club capitolino, con il consenso della stessa Fipav, ha invitato alcuni volontari dell’associazione benefica che hanno illustrato alcune delle loro attività e hanno anche ricevuto qualche simbolica donazione dalle numerose persone presenti. Per il resto, il gruppo minivolley della Polisportiva Borghesiana ha “dato battaglia” sul campo confrontandosi con le formazioni di Pomezia, Torre Spaccata, Diamond Roma e Sportinsieme Gallicano. «Momenti utili per la loro crescita» ha detto coach Massimo Iacono, responsabile del settore minivolley del club capitolino. Tre intense ore circa di pallavolo che verranno replicate domenica in un nuovo evento, stavolta organizzato dall’ente promozionale Uisp e in programma nella vicina palestra del “Pertini”. Ma la Polisportiva Borghesiana volley sta per avviare un’altra importante iniziativa che era da tempo in cantiere. «Dal prossimo 6 febbraio i nostri tecnici saranno presenti presso l’istituto “Marco Polo” per 100 ore di lezione all’interno dell’orario scolastico – rimarca Iacono -. Un modo per far conoscere ancor di più la nostra disciplina e i metodi di lavoro della Polisportiva Borghesiana volley». Tornando a parlare di questioni di campo, il club capitolino ha potuto gonfiare il petto in queste ore per la convocazione di Armando De Vito per uno stage con la nazionale italiana Under 20 che si terrà al “Giulio Onesti” di Roma il 4 e 5 febbraio prossimi. De Vito attualmente è in prestito al Marino, ma è cresciuto sportivamente nella Polisportiva Borghesiana volley che è chiaramente orgogliosa per questa notizia.