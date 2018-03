Plogging: tutti di corsa per la natura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Arriva dalla Svezia una nuova tendenza per il fitness, è semplice: si corre in città, in un parco o lungo un sentiero di campagna; portandosi da casa un contenitore adatto, una busta di plastica portarifiuti, uno zaino, un marsupio o altro ancora, a scelta; non dimenticandosi di indossare un paio di guanti protettivi.

PERCHE’ I GUANTI PROTETTIVI?

Si corre (jogging) ma quando capita di avvistare cartacce, bottiglie, lattine o altri oggetti abbandonati, ci si ferma a raccoglierli (“plocka upp”, ovvero raccogliere in svedese), magari eseguendo un piegamento come fitness comanda. In poco tempo, il nostro contenitore aumenterà di volume e di peso, complicando la regolarità della corsa. In questo modo ai benefici della corsa si sommano quelli degli squat e di un moderato sollevamento pesi. Uno sport completo e aerobico per mantenere il proprio fisico in forma e dare una mano allʼambiente.

IL PLOGGING

In Svezia è diventato una disciplina strutturata nel 2016, con una propria pagina facebook di riferimento (www.facebook.com/plogga/) e alla fine dello scorso anno ha cominciato a diffondersi anche in altri Paesi, a cominciare dalla Germania, fino ad arrivare negli Stati Uniti. Un ruolo importante è giocato dai social network che hanno contribuito a rendere virale questa lodevole attività. L’idea però è ancora più vecchia: già nel 2014 negli Stati Uniti, per la precisione a Louisville nel Kentucky, sono state organizzate le “trash run”, basate proprio sull’esperienza che a tutti i corridori per diletto è capitata almeno qualche volta: correre e, ad un certo punto, fermarsi a raccogliere lattine o cartacce abbandonate a terra ai margini del proprio percorso.

CONSIDERANDO LE CONDIZIONI DI DEGRADO

E' facile immaginare che anche a Roma ai PLOGGER non mancherà il lavoro. Con questo entusiasmo l’Associazione MiAttivo (www.miattivo.org) si è attivata per migliorare la qualità della vita di chi vive Roma da cittadino e da turista e per fare tutti insieme più bella la nostra città.

