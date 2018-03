Piccoli atleti e grandi risultati per la Lazio Scherma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Eccellente prestazione dei piccoli atleti della scuola di scherma "Emmanuele F.M. Emanuele" nella 2a prova nazionale di Sciabola, svoltasi a San Severo (Fg) lo scorso finesettimana. La scherma di Ariccia festeggia l'oro conquistato da Francesco Pagano nella categoria Giovanissimi e le due medaglie di bronzo di Federico Cuccioletta (cat. Allievi) e Beatrice Perugini (cat. Bambine). Nei primi 8 anche Alessia Piccoli 5a, Sofia Gullo 6a, Ettore Castrucci 8° e Andrea Mignucci 8°. Risultati importanti in vista del Campionato Italiano che si svolgerà a Riccione nel mese di maggio; in questa occasione Francesco e Beatrice saranno premiati con il trofeo Kinder+Sport, ottenuto grazie alla somma dei punteggi delle due prove nazionali. Nello stesso weekend impegnate anche le categorie under 14 della spada nella tappa di orvieto del Trofeo Pegaso: Martina Guerrieri ha vinto la gara, seguita da Maria Clara Quattrini 3a e Giulia Paulis 6a. Soddisfatto Vincenzo Castrucci, responsabile tecnico della scuola ariccina, per la crescita degli atleti più giovani, il futuro della Società.

(FOTO Francesco Pagano e Matteo Martini)