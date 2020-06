Terremoto in casa Roma, rottura Pallotta-Petrachi: "Sospeso con effetto immediato"

Terremoto in casa As Roma. Il club ha infatti sospeso Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo della società giallorossa dopo gli screzi degli scorsi giorni con il presidente James Pallotta.

L'ex Torino era arrivato la scorsa estate con un contratto di tre anni. L'allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club si legge nel breve comunicato della società.

L’#ASRoma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato.



L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club. pic.twitter.com/WS2VJL6xkz — AS Roma (@OfficialASRoma) June 18, 2020

E così la decisione ormai è presa. Non si è ricomposta tra l'ormai ex d.s. e Pallotta, che nei giorni scorsi hanno avuto un duro scontro, al punto che in un primo momento il presidente lo avrebbe voluto licenziare.

Lo strappo non si è ricucito. Petrachi è delegittimato e per la risoluzione definitiva del contratto (scadenza 2022) bisognerà aspettare ancora visto che ballano circa due milioni di euro di stipendio. Nell'ultima settimana il rapporto si è incrinato, le divergenze di mercato, del futuro e del presente della Roma si sono viste anche nell'ultima intervista di Pallotta quando l'americano non è per nulla cictato l'ex Toro. Ora la decisione: Petrachi è sospeso.