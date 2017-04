Pescara-Roma, probabili formazioni: Zeman sfida Spalletti

La Roma affronta il Pescara nel match della 33^ giornata di Serie A. Due vittorie e altrettanti pareggi per la Roma nelle ultime quattro sfide in A col Pescara, dopo un parziale identico per i delfini nei precedenti quattro incroci. Gli abruzzesi non hanno mai battuto la Roma in casa nel massimo campionato: quattro pareggi e due sconfitte.

QUI PESCARA - Arruolabile Bovo, noie fisiche per Campagnaro e Stendardo che sono in dubbio contro i giallorossi. In attacco, al fianco di Caprari, rientrano Benali e Bahebeck, con quest'ultimo in ballottaggio (ma da favorito) insieme a Brugman.

QUI ROMA - A Trigoria monitorato il recupero di Emerson, se non dovesse farcela per Pescara allora possibile tocchi anche a Mario Rui a sinistra. Ballottaggio in attacco: con Salah e Nainggolan dietro a Dzeko, si giocano una maglia El Shaarawy e Perotti, con il Faraone favorito.



PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari. Allenatore: Zeman.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Peres, Manolas, Fazio, Mario Rui; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Spalletti.