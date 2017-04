La Roma manda Zeman in Serie B, finisce 4 a 1: tutto troppo facile

La Roma vince 4 a 1 contro il Pescara, nel posticipo della 33^ giornata di Serie A. La squadra ospite attacca, a testa bassa, fin da subito ma i gol arrivano nel finale di primo tempo con Kevin Strootman e Radja Nainggolan. Nella ripresa gioia doppia per Mohamed Salah e per Ahmad Benali.

PRIMO TEMPO - La Roma, fin da subito fa la partita e dopo due minuti passa con Salah. L'arbitro, però, annulla per un fuorigioco millimetrico. Davvero una questione di millimetri. Risponde il Pescara al 5' con Bahebeck che calcia ma Manolas devia in corner. Al 7' contropiede Roma con Salah: appoggio sull'arrivo di El Shaarawy in corsa, che calcia con il sinistro: troppo centrale, Fiorillo ribatte di piede.

Insiste la Roma. Al 10' El Shaarawy interviene in scivolata con il mancino sul cross di Rudiger da destra, che ha saltato secco Caprari prima di servire un buon traversone. Il Faraone però manda alto. Al 14' primo squillo di Dzeko che salta indisturbato su Bovo e gira di testa il cross di Nainggolan: palla alta di poco. Poco dopo Fiorillo è super su Dzeko. Il Pescara barcolla.

Al 20' Nainggolan, con un missile, spacca la traversa. Con il passare dei minuti, però, i padroni di casa prendono coraggio uscendo dal guscio. La Roma, invece, per colpa della fretta sbaglia tanto, troppo, e fatica ad incidere. Nel finale di primo tempo, però, la Roma si scatena.

Al 43' Strootman fa 1 a 0. Lancio sensazionale di Paredes sulla sinistra: El Shaarawy scappa a Zampano e crossa basso al centro, dove Strootman può appoggiare a porta vuota. Passano due minuti e Nainggolan raddoppia. Salah scappa a Biraghi in ripartenza. Cross per Dzeko, troppo lungo. Il bosniaco arriva sulla palla e appoggia al centro, dove Nainggolan arriva e con il piattone porta avanti i suoi. E' 2 a 0.