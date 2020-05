Roma, subito un infortunio: Pau Lopez si rompe il polso

Primo problema per la Roma dalla ripresa degli allenamenti: Pau Lopez ha riportato una microfrattura del polso sinistro. Dopo i primi accertamenti si prevede uno stop di almeno 3-4 settimane.

Un problema non di poco conto per la squadra giallorossa che non potrà far allenare lo spagnolo fino alla ripresa del campionato qualora dovesse ripartire a metà giugno.

Si tratta del primo infortunio in Serie A dal 4 maggio, data della ripresa degli allenamenti individuali. Da lunedì prossimo dovrebbero ricominciare quelli di gruppo.