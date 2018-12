Parma-Roma, le formazioni: attenzione all'ex Gervinho

La Roma va a Parma nell'ultima partita del 2018. La gara del Tardini sarà il 49° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano. La squadra di D'Aversa è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la compagine di Di Francesco invece ha collezionato 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi.

Le ultime su Parma-Roma

Di Francesco non dovrebbe schierare Perotti con Under e Zaniolo alle spalle di Dzeko pienamente ristabilito dopo l'infortunio e in vantaggio su Schick che ha smaltito un problema muscolare. I due mediani, visto il perdurare dell'assenza di De Rossi, saranno Cristante e Nzonzi.

Nel Parma Di Gaudio non dovrebbe recuperare, sugli esterni d'attacco ci sono l'ex Gervinho e Siligardi. Il centrocampo è un rebus: Scozzarella non sta benissimo, Stulac non ha convinto. Così D'Aversa potrebbe affidarsi a Deiola, Rigoni e Barillà. In difesa riecco Bruno Alves, in coppia con Bastoni.

Le formazioni di Parma-Roma

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.